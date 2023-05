Jopova divoká minulosť: Drogy a sex... Ďakujem, že nie som pod zemou!

BRATISLAVA - Exmoderátor Jozef Poláček, známy ako Jopo, vedie už zopár rokov úplne iný život ako kedysi. V istom čase sa rozhodol zmeniť nielen pracovné zameranie, ale celkovo aj to, ako žije. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že podľahol drogám. Dnes o tejto etape hovorí, že je vďačný, že to vôbec prežil...

Jopo bude navždy spojený s hitparádou Deka 10, ktorú uvádzal do svojej tridsiatky. Potom mu už neprišlo úprimné moderovať pre tínedžerov a tváriť sa ako večný mladík.

A tak zmenil pracovné zameranie a začal sa venovať viac producentskej činnosti. Časom si tiež prešiel veľkou životnou zmenou. A dnes je z neho otec 4 detí. „Aký som tatko? Som závislý tatko. Život mi ukázal a to som sa naučil, že jediná povolená závislosť je závislosť od tvojich detí. Všetkých ostatných závislostí, či už je to káva, alkohol, ženy, drogy, tých sa treba zbaviť,” povedal v podcaste pre topky.sk.

Mnohým je už známe, že aj on sám kedysi podľahol drogám. Priznal sa k tomu v roku 2019. „V podstate to bolo doslova: sex, drogy a rokenrol. A aj keď som dobrý chlapec z katolíckej rodiny, mám aj svoje temné stránky,” uviedol vtedy pre Vanity Fail.

A v náznakoch sa k divokej minulosti vrátil aj v našom podcaste. Je rád, že vôbec prežil. „Neuveriteľne som si to užil aj ako dvadsiatnik, aj ako tridsiatnik, naozaj som mal všetko. A som veľmi rád, ďakujem doteraz pánu bohu, že som to aj prežil, že vôbec žijem, že proste nie som niekde pod zemou, že som neskončil zle,” priznal Jopo.

Hoci si uvedomoval, že by mal žiť inak, sám to evidentne nezvládal, a tak vyhľadal odbornú pomoc. „Ja som v štyridsiatke zaklopal na dvere jednej žene, ktorá je psychologička a jej špecialitou sú akoby muži v prechode a v kríze stredného veku. A začal som s ňou riešiť, čo som za zviera, kde sa nachádzam, prečo robím veci, ako robím, čo vôbec v živote chcem. Užil som si to a v myslím si, že v poslednom možnom momente som sa odpojil a našiel som si úplne iný spôsob fungovania, úplne iný zmysel života,” povedal úprimne.

