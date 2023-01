Moderátor JOPO v pôrodnici: Vyzdvihol si synčeka a partnerku... FOTO Ona že pred pár dňami porodila?!

Jopova partnerka rodila v nemocnici v bratislavskom Ružinove, kde v decembri 2021 priviedla na svet aj ich synčeka Adama. S Elizabeth z pôrodnice odchádzali krátko pred 14-tou hodinou. Po svoju polovičku si prišiel aj v spoločnosti ich rozkošnej malej dcérky Elizabeth Claire, ktorá sa už zjavne nevedela dočkať, kedy mamička a malý braček konečne prídu domov.

Pri odchode z nemocnice bývalý moderátor pyšne niesol vajíčko s bábätkom, Jopova polovička mala zasa v ruke kufor, na ktorom spokojne sedela ich dcéra. Pri prvom pohľade na Poláčkovu partnerku by si však zrejme len málokto povedal, že táto žena pred niekoľkými dňami porodila. Keďže mala rozopnutú bundu, bolo vidno jej postavu a malé bruško absolútne nepripomínalo to tehotenské.

Dvojica sa z nemocnice vybrala rovno do auta, no a potom si to už v "novej" rodinnej zostave, ktorá sa rozšírila o malého Bruna, namierili domov. Jopovi i jeho partnerke k narodeniu bábätka ešte raz srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!

