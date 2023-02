Celoživotné TRÁPENIE Nade Urbánkovej (†83): NENÁVISŤ s kolegom… Kvôli peniazom!

PRAHA - Hovorí sa, že priatelia by spolu nemali podnikať - často sa totiž stáva, že práve kvôli peniazom sa rozhádajú na život a na smrť. Práve toto sa stalo aj českej speváčke Nade Urbánkovej (†83) a spevákovi Karlovi Čenochovi (†64). A bol to aj dôvod, prečo spolu až do smrti odmietali stáť na rovnakom pódiu!

V sobotu ráno Česko a Slovensko zasiahla smutná správa o smrti legendárnej speváčky a herečky Nade Urbánkovej. Umelkyňa zomrela v piatok večer vo veku 83 rokov na komplikácie spojené s rakovinou a nedávno prekonaným ochorením Covid 19.

No zdravotné problémy nie sú jediné, ktoré známu Češku za život potrápili. Celé roky pociťovala ťažobu na srdci aj kvôli konfliktu, ktorý mala s dobrým kamarátom, legendárnym spevákom Karlom Černochom. Dôvodom bol, ako už býva zvykom, spoločný biznis.

V čase, kedy Urbánková so svojim exmanželom doktorom Havlíkom otvorila v Prahe niekoľko podnikov, rozhodla sa, že do podnikania zapojí aj svojho kamaráta Karla Černocha. „Po dokončení výstavby reštaurácie a cukrárne v Divadle na Vinohradoch ma manžel Josef Havlík poveril nájsť niekoho, kto by sa o firmy počas našej neprítomnosti staral,“ prezradila podľa ahaonline.cz speváčka v utajovanom rukovpise životopisnej knihy.

herečka sa vraj vtedy zamyslela a rozhodla sa, že by na túto funkciu oslovila práve Černocha. „Prišiel mi vždy ako slušný človek, poznali sme sa dlhé roky,“ vysvetlila v rukopise speváčka. O to viac ju potom vraj prekvapilo, čo nasledovalo. „Podpísala som úver a obdržali sme 8 miliónov. Do podniku ale Karel nevložil skoro nič, takmer celú sumu poslal na neznámy účet. Keď som naňho potom kričala, povedal, že nevie, kam peniaze poslal,“ opísala.

Galéria fotiek (3) Naďa Urbánková

Zdroj: ČT

Neskôr sa vraj stratila všetká dokumentácia a Naďa do poslednej chvíle nevedela, u koho peniaze, za ktoré ručila, skončili. A ich rozbroje napokon prerástli do obrovskej nenávisti, ktorá trvala až do ich smrti. A ovplyvnila aj ich umeleckú prácu. Nezniesli totiž stáť na jednom pódiu, preto ak mali mať spolu vystúpenie, vždy jeden alebo druhý ho zrušil.

Dlh 8 miliónov kvôli úrokom vzrástol na 10 a po rozvode s Josefom Havlákom mala Naďa obrovský problém všetko splatiť. To však zďaleka nebolo jediné, ktorý čomu mala Urbánková na svojho dávneho kamaráta ťažké srdce. Jej exmanžel mal vraj nechať do cukrárni naviezť drahé čokolády a pralinky zo Švajčiarska a Rakúska.

Všetko uložil do skladu v Ruzyni. „Tam si tovar Černochovci brali a odvážali ho, nie však na miesto určenia. Vozili ho do svojho stánku a predávali. Neplatili nájom, ani elektriku, všetko brali do svojho vrecka,“ napísala Naďa vo svojom rukopise.