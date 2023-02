Obrovské NEŠŤASTIE v rodine jojkárskeho moderátora: Prišli o bábätko... Na operáciu čakali 4 dni!

David Gránský v roku 2018 zavítal na jojkárske obrazovky na pozíciu moderátora v šou Česko Slovensko má talent. Dvojicu najprv tvoril s herečkou Lujzou Garajovou Schramekovou, ktorú neskôr vystriedala energická Jasmina Alagič Vrbovská. Spolu odmoderovali už dve série talentovej šou. Moderátor je tak veľmi dobre známy slovenským, ale i českým divákom.

V súkromí je už David dlhé roky zadaný. Jeho srdce patrí Češke Nikole. V tom istom roku, ako Gránský nastúpil do Talentu, požiadal svoju dlhoročnú priateľku o ruku. O rok neskôr svoj sľub aj oficiálne spečatili. Po spoločných chvíľach sa rozhodli, že je na čase založiť rodinu, a tak sa pokúšali o vytúžené bábätko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram D.G./N.M.

Po čase sa pochválili radostnou novinkou. „Hráč číslo 3 vstúpil do hry," oznámili. Narodil sa im syn Mateo. Nikto však ani len netušil, čím si manželia Gránskí v minulosti prechádzali. Ešte pred narodením synčeka Matea, prišli o prvé bábätko. O tejto smutnej skutočnosti sa jeho manželka dozvedela na úplne bežnej kontrole, kedy jej doktor oznámil, že srdce dieťaťka prestalo biť.

„Nikdy som to médiám nepovedal, vlastne o tomto strašne smutnom období nehovoríme vôbec, čo je možno aj nesprávne. V tom čase sme strašne plakali a už sme to vtedy oznámili našej rodine a najbližším priateľom. Všetci nám hovorili, že sme mladí, zdraví ľudia, čo by sa mohlo pokaziť. Ale aj tak sa nakoniec niečo pokaziť môže," moderátor odkryl bolestivé tajomstvo pre český Blesk.cz.

Nikola bola v tom čase v treťom mesiaci tehotenstva. „A vtedy už vidíte ručičky, nožičky, proste všetko, takže to bolí. Okrem toho si neviem predstaviť, aké to musí byť pre ženskú psychiku. Pretože v momente, keď sme to zistili, bola Nikča objednaná na operáciu o štyri dni neskôr!“ dodal.

„Štyri dni s tým chodíte spať a zobúdzate sa. To je niečo, na čom by sa mohlo v 21. storočí zapracovať, pretože 4 dni sú na toto fakt veľmi veľa," uzavrel. Na svojom Instagrame zanechala aj Nikola svoje vyjadrenie, ktoré si môžete prečítať nižšie.