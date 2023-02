Fanúšikovia po VEĽKOLEPOM koncerte divy Rolins: TRÁPI ich JEDINÁ vec... Dara, konečne nám ODPOVEDZ!

Dara bola odjakživa označovaná ako česko-slovenská popová diva. Akurát že to, čo sa jej podarilo predviesť počas víkendu v Prahe pri príležitosti koncertu k jej 50. narodeninám, jasne dokazuje, že je skrátka svetová. Mnohí sa zhodli, že to, čo dokázala, by hravo mohlo konkurovať aj samotnej Madonne.

O2 aréna bola naplnená do prasknutia. Tí, čo na koncerte boli, ho ešte stále nedokážu rozdýchať no a tí, ktorí ísť nechceli či nemohli, dnes len ľutujú. Speváčka predviedla neskutočnú šou, k dokonalej atmosfére prispeli aj jej hostia či jej absolútne najvzácnejší človek v živote. Reč je o Darinej dcére Laure, ktorá si so svojou mamou vôbec prvýkrát verejne "strihla" duet a dievčatá spoločne dojali absolútne každého, kto ich vystúpenie videl.

Možno aj preto sa mnohí teraz dopytujú, či budú mať možnosť takýto koncert zažiť aj u nás na Slovensku. Niektorí by si ho pokojne radi zopakovali, iným je zasa ľúto, že túto výnimočnú príležitost premeškali. Pod príspevkami Dary sa to aktuálne len tak hemží otázkami, či vôbec budeme mať ešte príležitosť niečo také zažiť.

„Chceme koncert aj v BA, mnohí sa na koncert nedostali. Aj keď sme boli ochotní ísť do Prahy, lístky boli rýchle vypredané," sťažujú sa niektorí fanúšikovia. Speváčka však zatiaľ na tieto dotazy neodpovedala. No Leoš Mareš, ktorý stál aj za koncertom v Prahe, dal fanúšikom nádej. Podľa jeho slov zatiaľ nie je vybratý presný termín, no všetci tí, ktorí chcú šou vidieť znova alebo ju nevideli, by mali byť v strehu.