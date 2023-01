Z dcéry Henricha Krejču herečka: Aha, hrá v markizáckom seriáli!

Seriál Dunaj, k vašim službám má podľa šéfa markizáckeho spravodajstva Henricha Krejču okrem umeleckého aj historický výpovedný rozmer. No jedným z dôvodov, prečo si ho on sám pozrie, je nepochybne aj účasť jeho dcérky Hanky.

Práve včera sa na obrazovkách ukázala prvý raz. „Pred kamerami je to jej prvá skúsenosť. Zúčastnila sa kastingu a vybrali ju,” prezradil nám hrdý otec. Hanka chodí už dva roky do literárno-dramatického krúžku a venuje sa aj recitácii, zdá sa teda, že k umeniu ju to celkom ťahá. „Každý deň veľa číta, učí sa rôzne hrané texty a divadlo ju veľmi baví,” poznamenal Krejča.

Istým spôsobom ju ovplyvnilo aj zamestnanie rodičov a to, že sa pohybujú v televíznom prostredí. „Tým, že sme ako rodičia väčšinu života strávili v televízii, novinárčine a pri moderovaní rôznych programov, tak od malička nás pozorovala, najmä teraz svoju mamu. A doma si radi skúšame rôzne herecké roly,” prezradil nám Henrich. Na otázku, či by z Hanky jej rodičia radi mali herečku, ale jednoznačne zatiaľ odpovedať nevedel. „Má desať rokov, uvidíme kam ju to ešte v živote zaveje. Necháme to na ňu,” odpovedal nám markizák.

Hanka Krejčová sa narodila v júni 2012 a jej rodičmi sú šéf spravodajstva televízie Markíza Henrich Krejča a redaktorka Ivana Krejčová, za slobodna Vansová.