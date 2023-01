Mysleli si, že je vyliečená: KRUTÁ pravda o chorobe markizáckej supertstaristky!

Problémy Markéty Konvičkovej signalizovalo vypadávanie vlasov. Najprv to pripisovala stresu, no neskôr lekári odhalili vzácny druh nádoru. Ten jej odstránili a až potom speváčka verejne priznala, že bojovala so zákernou chorobou. „Priznám sa, že to nebolo ľahké obdobie. Držať to v sebe a zároveň čítať o sebe rôzne škaredé články a komentáre, že som napríklad opuchnutá z alkoholu alebo botoxu, že vyzerám ako príšera atď.,” zverila sa svojim fanúšikom na jeseň 2019.

Markéta potom nosila parochňu a dávala sa zdravotne dokopy. Približne 7 mesiacov po oznámení svojej diagnózy zdieľala nádhernú správu, že je tehotná. Jej dcéra Amálka v septembri 2022 oslávila 2 roky.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram MK

Za ten čas všetci nadobudli pocit, že Konvičková je definitívne vyliečená. Bohužiaľ, nie je to úplne tak. V prípade karcinoidu sa o úplnom vyliečení hovorí len veľmi opatrne. Krutú realitu potvrdila samotná speváčka, ktorá na sociálnej sieti odpovedala na otázku, či sa nebojí návratu choroby. „Mám ju stále. Len je už konečne pod kontrolou, tak uvidíme, na ako dlho,” prezradila.

No zdá sa, že s touto diagnózou sa už naučila žiť. „Je potrebné to prijať a neriešiť a ísť ďalej. Sú aj horšie veci,” vyhlásila. Všetci fanúšikovia jej však samozrejme želajú, aby sa už nádorové ochorenie nikdy nevrátilo a my sa k tomuto želaniu pripájame.