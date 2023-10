Superstaristka otehotnela po chemoterapiách: NOČNÁ MORA po pôrode!

Markéta Konvičková v SuperStar

Markéta Konvičková prežívala v roku 2019 najhorší rok svojho života. Bojovala s vážnymi zdravotnými problémami a fanúšikom sa menila pred očami. Až po nejakom čase sa odhodlala prezradiť, čo si vytrpela.

Na vaječníkoch jej našli nález, ktorý bol pôvodne považovaný za cystu, ale nebolo to tak. „Zistili, že išlo o vzácny druh nádoru,” prezradila dávnejšie. „Bohužiaľ, asi nikdy už nebudem zdravý človek. Nedá sa tá choroba odstrániť. Dá sa akurát spomaliť alebo zastaviť,” povedala v lete pre Topky.

Počas liečby prišla Markéta o vlasy. (Zdroj: Instagram M.K.)

Po chemoterapiách však superstaristka pozitívne šokovala správou o tehotenstve. A v septembri 2020 porodila zdravú dcérku Amálku.

Markéta nedávno predstavila svoj ďalší duet s Janom Bendigom a pri návštevách mnohých médií dostávala otázku aj na stav jej choroby. Fanúšikov preto teraz zaujímalo, ako popri zdravotných problémoch zvládala starostlivosť o bábätko.

„Ani na to nechcem myslieť. Nočná mora!” úprimne začala speváčka svoju odpoveď. A po prvý raz odhalila, že bola od svojej dcérky odlúčená. „Najhoršie pre mňa bolo, že som sa o ňu nemohla starať. Musela som odísť na 3 týždne do Prahy do nemocnice. Jediný motor, čo ma držal, aby som sa od toho odlúčenia nezbláznila, bola vlastne ona a vidina toho, že mi bude čoskoro lepšie a budem môcť byť mamou na 150 percent,” vyznala sa z najhoršieho obdobia svojho materstva. „Podľa mňa som vyplakala toľko sĺz, že by som nimi naplnila Grand Canyon,” dodala Konvičková.

