Fašiangova snúbenica o NEHODE na svahu: Nešťastný pád a OTRAS MOZGU… Vieme, čo sa stalo!

V priebehu pár sekúnd sa z nevinnej a radostnej chvíle môže stať doslova nočná mora. Ak si človek nedá pozor, nešťastie je na svete. Mladá snúbenica slovenského herca Mareka Fašianga vie o tom svoje.

Galéria fotiek (12) Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou

Zdroj: Instagram T.B.

Už sme vás informovali o tom, že blondínka mala na lyžovačke nehodu a museli ju previezť na urgentný príjem. Ako sme sa dozvedeli od samotnej Terezy, po páde prišli nečakané komplikácie. Vieme presne, čo sa stalo.

Tereza priznala, že už počas toho, ako išli na svah, nezdali sa podmienky príliš vhodné, no napriek tomu sa rozhodli užiť si zasnežené kopce v Tatrách. Lenže zrazu sa počasie zhoršilo. „Neodhadli sme dobré podmienky. Cestou na lanovke sa veľmi rýchlo zmenilo počasie a začala byť veľká hmla. Nebolo vidieť ani 5 metrov pred seba. Už okolo obeda bol svah v zlom stave, tvoril sa ľad a bubny,“ napísala nám Tereza a pokračovala v tom, čo sa dialo potom.

Galéria fotiek (12) Snúbenica Mareka Fašianga mala nehodu

Zdroj: Instagram T.B.

„Stalo sa to na začiatku svahu tesne pred chatou Solisko. Skrížili sa mi lyže pred sebou a spadla som hlavou na čelo,“ zaspomínala si pre Topky.sk na svoju drámu modelka. Našťastie mala prilbu. Podľa jej slov bola pri nej aj muzikálová hviezda a herečka Nela Pocisková. Hrdinka Tereza sa však sama pozbierala a ešte to opatrne zjazdila dole k bufetu. No a potom to prišlo.

„Začala sa mi točiť hlava a som sa vyzvracala a už mi bolo jasné, čo sa deje,“ podotkla vystrašená Tereza, ktorá zalarmovala svojho drahého a išli spolu za záchrannou službou. Pracovníci jej privolali záchranku a rýchlo ju previezli na najbližší urgentný príjem do Popradu.

Galéria fotiek (12) Snúbenica Mareka Fašianga mala nehodu

Zdroj: Instagram T.B.

„Vyhodnotili sme to tak, že bude lepšie, keď ma pozrú lekári. Podstúpila som röntgen kolena a röntgen a CT hlavy. Mala som len mierny otras mozgu a narazené koleno, no našťastie výsledky preukázali, že všetko je v poriadku. Dostala som infúziu na ukľudnenie, z ktorej mi bolo fakt dobre a nariadili mi kľudový režim, ale inak sa cítim oveľa lepšie,“ uzavrela Tereza rozhovor pre Topky.sk

Vďaka pohotovosti záchranárov sa všetko zistilo včas a aj touto cestou modelka ďakuje, že sa o ňu tak šikovný tím popradských sanitárov postaral.