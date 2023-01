Český PORNOkráľ v šoku: PODPÁLENÉ AUTO a KRÁDEŽ… Vraciame sa do 90. rokov!

PRAHA - Scéna ako z kriminálky a praktiky, ako z mafiánskeho podsvetia. Tak do takéhoto zlého rána sa prebudil bývalý český pornokráľ Robert Rosenberg (47), ktorý sa dnes už venuje boxu. No poriadnu ranu mu uštedril neznámy páchateľ a spôsobil mu obrovskú škodu. Ráno ho čakal už len zhorený a vybrakovaný vrak auta!

V poslednej dobe sa bývalý pornoherec venuje tvrdému športu a po porno kariére začal s trénovaním boxu. Robert Rosenberg je zvyknutý na drsný život a boj, no toto zrejme nečakal ani v najhoršom sne.

Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil naozaj šokujúce zábery jeho totálne zničeného a obhoreného auta. A neznámemu páchateľovi poslal jasný odkaz. „Parádna správa. Niekto mi v noci podpálil auto. Je to dobré, vraciame sa do 90. rokov,“ poznamenal vytočený boxer, ktorý sa snažil celú situáciu zľahčiť, no bolo na ňom vidno, že mu to nie je až tak jedno.

Neskôr zdieľal ďalšie video, kde sa po spolupráci už s políciou dozvedel ďalšie fakty. „Polícia Českej republiky ma veľmi milo prekvapila. Veľa vecí sa im nepozdávalo a išli to prešetriť a našli zaujímavé veci,“ prezradil český pornokráľ a narážal na to, že zlodej mu z auta ukradol aj pár vecí a požiarom chcel zahladiť stopy. No ktovie, či nešlo o vyrovnávanie si nejakých účtov z minulosti a komu všetkému mohol tréner ležať v žalúdku.

Napriek obrovskej škode, Robert poznamenal, že auto je len vec a je vďačný za to, že sa jemu a ani nikomu z jeho blízkych nič nestalo. Svoj Instagram zaplnil hneď niekoľkými desivými zábermi, žiaľ už nepoužiteľného tátoša. Pevne veríme, že polícia vypátra páchateľa a trest ho neminie.