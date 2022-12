NEUVERITEĽNÁ príhoda krásnej Alagič: Išla spať a… Ráno sa zobudila DOKALIČENÁ!

BRATISLAVA - Obľúbená moderátorka Jasmina Alagič (33) je vzornou matkou, ktorá sa príkladne stará o svojho syna Sanela a tiež mu čo-to aj dovolí. No tentokrát veru na jeho vrtochy a hry doplatila, a to doslova, nepekným spôsobom. Odniesla si to jej krásna tvárička. Och, ako to teraz vyzerá?

Je až neskutočné, čo sa pôvabnej slovenskej moderátorke Jasmine Alagič stalo. Sama tomu nemohla uveriť. Včera sa na sociálnej sieti podelila so svojimi fanúšikmi až s priam neuveriteľnou príhodou.

Ako informovala, jej malý syn Sanel má miestami toľko fantázie v jeho detskej hlave, že to niekedy býva až zarážajúce. Najnovšie si vymyslel, že má nových najlepších kamarátov, a to nie tak hocijakých – sú to vínové vývrtky, ktorým dal aj mená. „Sanelko má nových bffs a je jasné, že musia spať zakrytí s nami,“ napísala moderátorka pod svoj príspevok.

Zdroj: Instagram J.A.

No a ako vzorná a milujúca matka mu vyhovela a veru na to aj nepekným spôsobom doplatila. Z postele vstala totiž mierne dokaličená a s nie príliš lichotivou ranou na čele. „Ráno som sa zobudila s týmto, chápete? Spať som išla úplne v pohode,“ začala svoju príhodu Jasmina.

Zdroj: Instagram J.A.

Dokonca jej na záhadnú ranu ľudia začali vypisovať, či to nebol aj nejaký duch. No ona presne vedela, od čoho to má. A tu sa vraciame späť k jej rozkošnému synovi. Uvedomila si totiž, že zaspávala s kovovým predmetom na otváranie vínových fliaš a takto to okomentovala: „Pretože, som zabudla, že kvôli nášmu synovi som išla spať s vývrtkou,“ vtipne sa rozohnila moderátorka počas jazdy v aute.

Nuž, teraz musí znášať následky za vrtochy svojho syna a zdá sa, že na pár dní poznačená škrabancom bude musieť zrejme použiť o niečo viac mejkapu ako doteraz.