Obrovská TRAGÉDIA v pražskom divadle: SAMOVRAŽDA počas vystúpenia Jakuba Prachařa!

V divadle La Fabrika práve prebiehal koncert Tros Discotequos, v ktorom účinkujú Jakub Prachař, Vojtěch Dyk a Jan Maxián. Zatiaľ čo na pódiu zneli ich hity a publikum sa skvele bavilo, v zákulisí klubu vyhasol ľudský život. Obesil sa tam 45-ročný muž. „K ničomu sa nebudeme vyjadrovať. Sami to spracovávame, je to veľmi čerstvé,“ uviedol pre český Blesk zástupca divadla.

Podľa informácií českého denníka k samovražde malo prísť už počas predstavenia, no telo bolo objavené až po ňom. „Zrazu sa objavila polícia a nikto nechápal, čo sa deje. Po super koncerte sme s partnerkou zašli na pohárik do baru a bola tam veľmi zvláštna nálada. Zrazu si tam všetci začali šuškať, že sa vzadu odohrala tragédia a niekto má byť dokonca mŕtvy. Vraj to snáď mala byť samovražda. Viac skutočne netuším, ale dlho sme kvôli tomu nezostávali a odišli domov,“ povedal Blesku jeden z účastníkov koncertu.

„Oznámenie o náleze obeseného muža, narodeného v roku 1977, v jednej z budov na ulici Komunardov sme prijali v pondelok krátko pred 23. hodinou. Policajti oznámenie preverili, zistili, že sa zakladá na pravde. Prípad bol zadokumentovaný ako samovražda, bola nariadená pitva,“ potvrdil policajný hovorca Jan Rybanský.

Podľa Blesku malo ísť o istého Mariána O., ktorý bol v divadle barmanom a prevádzkarom „Ahoj, kamaráti. Včera som sa rozhodol dobrovoľne opustiť tento svet. Príďte si na mňa zaspomínať a napríklad (bez smútenia) zapáliť sviečku v pondelok 12. 12. od 18:18 do La Fabriky,“ objavilo sa na mužovom profile na sociálnej sieti Facebook deň po jeho smrti.