Vémola po TVRDEJ RANE od Bagárovej ex: Vážne zdravotné problémy… Takmer upadol do KÓMY!

PRAHA - Už je to týždeň, čo Karlos Vémola (37) leží v nemocnici so zhoršeným zdravotným stavom. Doteraz nebolo známe, prečo bol náhle hospitalizovaný. Teraz však priznal, že mal až taký zápal, že skoro upadol do kómy. Dôvodom bola tvrdá rana od expartnera Moniky Bagárovej!

Karlos Vémola sa 1.decembra na synove narodeniny podelil o informáciu, že leží v nemocnici so zdravotnými problémami. Už dlhšiu dobu sa vraj cítil unavený, no ako sám priznal, odbornú pomoc vyhľadal až na poslednú chvíľu. Nikto doposiaľ nevedel, aké vážne to s ním je a prečo bol vlastne hospitalizovaný. Teraz je to už známe!

V najnovšom rozhovore pre portál iSport priznal, že má obrovský celotelový zápal. Ten ho skoro priviedol až do kómy. Mal naozaj na mále. „Prišiel som o päť minút dvanásť a vďaka ochote doktora a pohotovej reakcii to podľa mňa dopadlo dobre. Upadal som skoro do kómy. Mal som v tej chvíli CRP cez 300 a neustále stúpalo,“ opísal svoj najhorší zážitok z nemocnice.

Vyzerá to tak, že z najhoršie je vonku. „Necítim sa veľmi dobre, ale oproti tomu, ako mi bolo, to najhoršie mám za sebou,“ vyjadril sa. Taktiež prezradil, čo sa skrývalo za jeho zdravotnými komplikáciami. „Robia sa neustále testy. Isté je, že som mal extrémny zápal. Mne pár dní predtým už nebolo najlepšie, bol som neuveriteľne unavený. Riešili sme to už s doktorom Kolářom, že mám extrémnu únavu po údere do nosa pri sparringu s Machom (Muradovom, pozn. red.),“ dodal.

Na ich spoločnom tréningu zrejme Bagárovej ex neodhadol silu rany, ktorá ho trafila priamo do nosa. Následne na to sa Karlosovi vytvoril zápal, ktorý sa preniesol najprv na rebrá, potom do podpazušia, až mu nakoniec zanietil uzliny. V momente mu to prasklo, a tak sa mu vytvorila aj trombóza v ľavej ruke. V najbližšom období sa bude musieť dávať dokopy a keďže doslova utiekol hrobárovi z lopaty, zápas, ktorý ho čakal na konci decembra, musel zrušiť.