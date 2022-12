ALEX po hádke s Natáliou BRUTÁLNE NALOŽILI diváci: Rázny krok farmárky... TAKTO sa k tomu postavila!

BRATISLAVA - V piatok večer boli markizácki diváci svedkom brutálnej hádky na Farme. Zapríčinila ju 22-ročná Alex, ktorá si pôvodne chcela za stolom vysporiadať veci s Natáliou, no debata sa totálne zvrtla a mladá blondínka z Pezinka si neodpustila poriadne nechutné správanie a urážky. A svoje si o tom myslia aj diváci...

Tí Alex naložili ako v diskusiách na sociálnych sieťach pod článkami, no takisto aj priamo na jej profile na Instagrame. Fanúšikovia šou jej hromadne odkazujú, že nemá žiadnu úctu a pokoru, no a našiel sa naozaj málokto, kto by si ju zostal a nehorázne správanie obhajoval.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram A.M.

„Ja naozaj nemám slov. Ako môže byť niekto taký primitívny a tak namyslený ako je Alex. Žiadna úcta, rešpekt, nič. Perfektná výchova. Šimon utekaj ďaleko," napísala istá žena pod jednu z jej fotografií. „Dúfam,že číta komentáre ľudí či už tu alebo na Facebooku, aby sa konečne prebrala z toho sna, v ktorom žije. Takúto primitívnu osobu ešte na Farme nemali," myslí si zasa pani Slávka.

