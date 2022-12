BITKA v dome Dary Rolins: MRAZIVÉ VYJADRENIE speváčky… Opísala, čo sa stalo!

V piatok ráno Česko a Slovensko obletela správa o bitke, ktorá sa mala odohrať v rodinnom dome Dary Rolins. Informácie hovorili o tom, že sa pobili dvaja muži a jedným z nich bol slávny futbalista Pavel Nedvěd. Tým druhým mal byť neznámy 30-ročný muž, ktorého po šarvátke musela odviezť sanitka.

Aktuálne sa k incidentu vyjadrila už aj samotná speváčka. „Môžem len potvrdiť, čo je už písané. 29. 11. neskoro v noci pri vchádzaní do garáže vnikol do môjho domu cudzí agresívny muž. Skôr blázon, ktorý pri našom dome nebol prvýkrát,“ prezradila českému Blesku Rolins a dodala, že muž ju v minulosti obťažoval už viackrát.

„Je ďalší z mnohých mojich stalkerov. Tento konkrétny už prenasleduje a ohrozuje mňa a moju rodinu dlhodobo. Je to už po niekoľkýkrát, čo sa tu v našej ulici po večeroch potuloval, vyzváňal, dobýjal sa k nám do domu. A nie je to zďaleka prvýkrát, čo u nás bola policajná hliadka,“ popísala speváčka. „Len kvôli tomuto bláznovi najmenej dvakrát. Naposledy ohrozoval moje dieťa s pestúnkou v lete, keď som ja bola na koncerte na Slovensku,“ šokuje Dara.

„Tentokrát bol pri tom Pavel a ten ma potom, čo nám vliezol do domu, len bránil. Urobil to, čo by urobil každý poriadny frajer pre svoju ženu. A ja som šťastná, že v ten večer po mojom boku bol. Nechcem ani pomyslieť, čo všetko sa mohlo stať, keby som sa s tým bláznom ocitla vo svojom dome sama,“ mrazí svojimi slovami Rolins.

„Došlo k potýčke aj k zraneniam, ale našťastie mal Pavel značnú prevahu a vďaka vzájomnej pomoci našich susedov bola včas privolaná pomoc, polícia aj sanitka,“ opísala Dara, ktorá dúfa, že toto bolo poslednýkrát, čo sa s ním stretla. „Ten muž by si zaslúžil konečne zavrieť do blázinca. Dobré 3 roky nám terorizuje život. Tentokrát to ale bolo prvýkrát, čo nám vnikol do domu, preto dúfam, že to aj pre neho bude mať konečne patričné následky,“ dodala rozrušená hviezda.