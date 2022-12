Rolins po incidente s napadnutím vysmiata od ucha k uchu: Pavel je môj...!

PRAHA - Dara Rolins prežila pred pár dňami chvíle ako z hororu. Do domu jej vnikol otravný fanúšik a musel ho spacifikovať jej partner Pavel Nedvěd. Ten si u svojej lásky týmto činom evidentne urobil ďalšie "očko". Aha, ako ho najnovšie nazvala!

Minulý utorok došlo v dome Dary Rolins k bitke. Do domu jej totiž vnikol muž, ktorý sa k nej údajne dobýjal už viackrát. Keďže bol agresívny, speváčkin partner Pavel Nedvěd zasiahol aj fyzicky.

„Sú proste momenty, kedy sa človek zasekne a neverí, že to, čo vidí, čo žije, nie je film, ale realita. Napadne vám, aký krehký je život. A šťastie,” vyjadrila sa teraz Dara s tým, že posledné dni boli pre ňu proste zvláštne.

A nejaký čas musela tieto udalosti predýchavať. „Je to už pár dní, ďakujeme všetkým za odkazy, správy, opýtanie: sme všetci v poriadku, hovorím esi "mohlo to dopadnúť omnoho horšie". Ale ten paradox, že sa človek utešuje slovami "našťastie pri sebe nemal zbraň", je samozrejme na hlavu. Kde to sme?” skonštatovala speváčka, ktorá si nepraje nič viac ako pokoj a šťastie.

To pre ňu znamená mať nablízku ľudí, ktorých miluje. „Tak ako včera večer na rozsvietení vianočného stromčeka vo Vyžlovke, kde žijé skoro celá moja aj Lolinkina rodina. S mojím Kevinom Costnerom po boku,” napísala s narážkou na to, že Pavel Nedvěd sa zachoval ako správny osobný strážca. A to je pre každú ženu tiež výhra, keď vie, že má muža, ktorý ju dokáže ochrániť.