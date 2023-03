Slovenský herec otvorene o prvej MASTURBÁCII: Dostal kŕč a ODPADOL!

Už sme vás na Topkách informovali o tom, že slovenský herec Peter Batthyany bol pozvaný do horúceho kresla relácie K-FUN vysielaného na vlnách rádia Viva. No a na otázky, ktoré dostával od moderátorov v zložení Alexander Štrba a Mário Gotti, sa vôbec nehanbil odpovedať. Mnohí ľudia boli z jeho slov aboslútne šokovaní!

V živom vysielaní totiž prehovoril o svojom prvom sexuálnom zážitku. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, ak by o panictvo neprišiel už ako tínedžer, a to dokonca s učiteľkou. Ale to nie je všetko, čo o sebe prezradil. Pri rozhovore prišlo aj na tému erotických časopisov, porna a aj masturbácie.

Už ako žiak na základnej škole, objavil so svojimi spolužiakmi erotické fotografie či časopisy. Ale tam to, samozrejme, neskončilo. Spoločne si neskôr pozreli aj porno. Ostal z neho v šoku a paralizovaný, pretože dovtedy poznal len obyčajné filmy, kde sa sexuálne scény nenachádzali.

„Zrazu si predstav, kamarát mal videoprehrávač a tam bola kazeta s pornom, na to nezabudnem dodnes. A zrazu tá baba mu ide dať pusu, kamera ide dole, oni sú nahí a zrazu normálne došlo k aktu a ja som ostal úplne paralizovaný, neveril som vlastným očiam,“ rozrozprával sa otvorene. Nezabudol dodať, že so svojimi spolužiakmi pozerali pornofilm potom až 8 hodín.

A ako býva zvykom, tam kde je porno, prichádza aj masturbácia. Ani Peter nebol výnimkou spomedzi svojich kamarátov a tiež chcel objavovať, čo jeho telo všetko dokáže. Spočiatku mu jeho spolužiak opísal, ako to funguje, noa potom išiel na vec. Lenže... Nedopadlo to tak úplne podľa jeho predstáv.

„Ja si hovorím snáď to vyskúšam. A celý čas nič, nič, nič, hovorím si, že koľko to mám robiť, alebo ako dlho, nejak to neprichádzalo. A potom zrazu to prišlo, došiel ten slastný kŕč, až som padol na zem,“ povedal so smiechom. Na jeho odpovedi sa zasmiali aj moderátori, ktorí nezabudli poznamenať, že sa odkrvil a odpadol.

Nuž, aj takto vtipne môžu dopadnúť prvé sexuálne príhody. Ak sa chcete dozvedieť viac o sexuálnom živote celebrít, nezabudnite počúvať reláciu K-FUN každú stredu po 22:00 hodine na rádiu Viva. Časť s Petrom Batthyanym si môžete vypočuť nižšie.