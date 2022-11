Trpké PRIZNANIE slovenskej herečky: Manželstvo ju takmer stálo ŽIVOT!

V poslednej dobe patrí medzi obľúbené herečky a svoje nielen herecké kvality dokázala aj v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Reč je o slovenskej herečke Liv Bielovič, ktorá aktuálne účinkuje v seriáli Druhá Šanca na Markíze. Aj keď žne úspech a buduje si zástupy fanúšikov, v jej súkromnom živote nie vždy žiarila šťastím. Mnohé jej dni boli plné zúfalstva, smútku a bolesti.

Naozaj si prešla neľahkým životným obdobím a ako sama uviedla, jej manželstvo ju dokonca takmer stálo život. V toxickom vzťahu, z ktorého je už chvalabohu vonku, prežívala azda tie najhoršie chvíle. Nebolo už inej cesty, ako sa rozísť, a tak urobila azda to najlepšie rozhodnutie, aké len mohla spraviť, aj keď to pre ňu nebolo vôbec jednoduché.

„Keď máte rodinu, dennodenne žijete v rutinnom kolobehu a zabúdate na svoje potreby, sny a túžby. Veľa žien žije presne takto. Sú nenaplnené, nešťastné a smutné, potom z toho ochorejú a zomrú. Aj mnohé slovenské ženy žijú takýto život, lebo ich to niekto naučil v detstve. Niekto im ukázal, že to tak má byť, že to je prirodzené,” uviedla herečka pre Šarm.

A ona žila rovnako! „Prirodzené to bolo aj pre mňa a vždy som len čakala na to, čo bude. Dnes viem, že to bolo preto, že som podvedome chcela zmenu. Uvedomila som si to, až keď sa to začalo prejavovať na mojom fyzickom zdraví. Moje telo mi jasne naznačovalo, aby som sa posunula. Uvedomila som si to až na hrane medzi životom a smrťou,“ začala svoje trpké priznanie.

Tak, ako aj viaceré ženy, sa snažila byť vzornou matkou a milujúcou partnerkou a zachrániť, čo sa dá. Lenže za akú cenu?

„A tak som v istom momente skončila v nemocnici, kde som bojovala o holý život. Našťastie som sa z toho rýchlo dostala, no odchádzala som odtiaľ ako iný človek. Pamätám si, ako mi v hlave zneli otázky: Čo ešte potrebuješ, aby sa stalo? Aby si zomrela? Čo potom tvoje dieťa, tvoja rodina, mama, sestra? Už tu pre nich nebudeš,” zverila sa s tými najsilnejšími momentmi v živote. „Verím, že mnoho žien zabúda na to, že ak tu chcú byť pre svoju rodinu, potrebujú byť najprv samy v pohode. Namiesto toho, aby sa najprv postarali o seba, radšej obetujú prvé posledné pre chlapa a zostávajú vo vzťahoch, ktoré nie sú v poriadku. No keď sa ocitnete medzi životom a smrťou, donúti vás to prehodnotiť priority a urobiť zmeny, ktoré ste sa dovtedy báli urobiť,“ dodala umelkyňa.

Našťastie si Liv uvedomila, čo je pre ňu najlepšie, a jej spásou bol práve už zmienený rozvod. Dnes zocelená mamička krásnej 14-ročnej dcéry Rebeky už len spomína na to peklo, ktoré kedysi zažívala, ale aj vďaka tomu sa z nej stala naozaj silná žena a bezpochyby aj v tomto môže byť inšpiráciou pre mnohých z nás.