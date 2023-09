Herečka z Druhej šance s CIRKUSOM za 4000 eur aj KOMPLIKÁCIE missky na móle!

Na Bratislavských módnych dňoch sa bolo na čo pozerať. (Zdroj: Ján Zemiar)

Takto to vyzeralo na 1. dni jesenných Bratislavských módnych dní (Zdroj: Maarty von B)

V bratislavskom Vlčom hrdle v utorok odštartovali jesenné Bratislavské módne dni. V rámci nich predviedli alebo ešte len predvedú svoje kolekcie všetci, ktorí v slovenskom fashion biznise niečo znamenajú. Prvý deň si nenechalo ujsť mnoho známych osobností, medzi nimi aj herečka Liv Bielovič, ktorú verejnosť pozná zo seriálu Druhá šanca.

No hoci na sebe mala pomerne jednoduché oblečenie pozostávajúce z bielych nohavíc a bieleho saka, jeden kúsok jej outfitu doslova vyrážal dych. A nebol to červený trblietavý korzet. To, čo mala na nohách, sa totiž inak ako cirkusom nazvať nedá. A čo najviac zaráža, je fakt, že pomerne nevkusné, bohato zdobené červené čižmičky pochádzajú z dielne Dolce & Gabbana a ich cena bola takmer 4000 eur!

Herečka Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozornosti prítomných neušla ani slovenská misska Simona Leskovská, ktorá na móle predvádzala krásnu bielu róbu. Práve tá ju však na móle poriadne potrápila. Už po pár krokoch sa musela zohnúť a jemnú látku vyslobodzovať zo svojho opätku. Hrozilo totiž, že sa o dlhú sukňu potkne a navyše zničí krásne šaty. Už po chvíli sa jej však podarilo situáciu vyriešiť a modelka pokračovala v predvádzaní.

Simonu Leskovskú na móle potrápili šaty (Zdroj: Juraj Dobis)

Bývalá misska Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalá misska Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)