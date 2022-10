VYHADZOV?! Najobľúbenejší markizácky moderátor MIZNE z obrazovky… TOTO je dôvod!

Glosátor, ktorého poznajú diváci aj pod prezývkou "Citrón" sa vo Farme Xtra začal objavovať ešte počas prvej série tejto "dodatkovej" šou. V tom čase ju moderoval Martin Šmahel, každá epizóda sa na markizáckom webe objavila hneď po odvysielaní regulérnej Farmy, no a tú moderátor a jeho hosť vždy vtipne okomentovali, pričom divákom ponúkli aj špeciálne neodvysielané zábery.

Od momentu, kedy do štúdia k Martinovi Šmaheloví prisadol komik Jakub Citrón Ťapák, bolo tvorcom jasné, že ho do relácie musia zakomponovať čo najviac. Diváci si ho vďaka jeho suchému humoru, ironickým poznámkam a trefným komentárom zamilovali až tak, že sa v šou začal objavovať častejšie ako iní hostia a na pomerne pravidelnej báze.

Lenže po troch sériách sa niečo zmenilo. Markíza "zrušila" moderátora Martina Šmahela a do Farmy Xtra zakomponovala niekoľkých ďalších komikov. Citrón sa pridal len v jednej z prvých epizód a potom sa na obraze neobjavil takmer celý ďalší mesiac. Netreba dodávať, že divákov šou to totálne rozladilo a začali sa pýtať, či televízia so Zitronom ukončila spoluprácu, pričom mnohí otvorene priznali, že odkedy je mimo, Farmu Xtra ani nepozerajú.

„Zitron kde zmizol? Už tam nebude? O ničom sú títo, ak by tam nebol Tomy Kotty, tak sa na to nedá dívať. Trápne, suché a nudné," znie len jeden z mnohých komentárov od rozladených divákov. Jakub Ťapák sa medzi tým predsa len dostavil pred kameru, no epizódy glosuje iba minimálne a naozaj výnimočne. My sme teda televíziu Markíza oslovili s otázkou, ktorá najčastejšie panovala aj v diskusiách k Farme Xtra. A teda, či dostal vyhadzovov alebo sa z nejakého dôvodu rozhodli obmedziť ich spoluprácu.

Odpoveď určite mnohých poteší. „S Jakubom Zitrónom Ťapákom na Farme Xtra aj naďalej spolupracujeme. Momentálne je však pracovne vyťažený, takže jeho účinkovanie v Xtra je prispôsobené jeho ďalším pracovným záväzkom," povedala nám PR manžéra Farmy Zuzana Ďuricová. Na Citróna sa teda môžu diváci tešiť aj naďalej, no a zostáva len dúfať, že na obraze ho uvidíme čoraz častejšie!