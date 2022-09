Nestarnúca Zora Czoborová: Slovenská J-Lo odhalila recept na krásu... TOMUTO vďačí za svoj úžasný vzhľad!

BRATISLAVA - Traduje sa, že o veku žien by sa nemalo nahlas hovoriť, no niečo ako číslo rozhodne nemôže uraziť fitnessku Zoru Czoborovú. Aj napriek tomu, že má už nejaký ten rôčik po päťdesiatke, svojím sviežim vzhľadom by hravo schovala do vrecka aj o polovicu mladšie ženy. A toto je jej recept!

Aktívny život, pozitívne nastavenie, zdravá strava a dostatok pohybu a športu. To všetko sú faktory, ktoré sa na Zorinej dokonalej vizáži viditeľne podpísali a nečudo, že ju mnohí označujú ako slovenskú verziu dokonalej Jennifer Lopez. Avšak, rovnako ako väčšina žien, aj ona využíva všakovaké výživové doplnky či kvalitnú kozmetiku.

Zora nám prezradila, že už dlhé obdobie je fanúšičkou kozmetických výrobkov od značky Anna Brandejs a mimoriadne si obľúbila aj ich kolagén, ktorý považuje za ten najkvalitnejší na trhu. Známa fitnesska totiž nepodľahla "trendu", ten svoj si vybrala naozaj starostlivo a pozornosť venovala najmä kvalite zloženia a skutočným výsledkom, ktoré poctivo pozorovala.

„ Collagen+ 11 od Anny Brandejs používam už tretí rok a výsledky nevidím iba na svojej pleti, ale aj na kvalite vlasov a takisto aj na nechtoch. Ale chcem povedať, že ma nezaujal len preto, ale najmä vďaka tomu, že obsahuje čistý rybí kolagén a ešte má 11 prídavných látok. A tie látky keď si preštudujete, hneď to napovie, že to, čo do toho tela dávate, je zdravé,” vysvetlila nám tmavovlasá športovkyňa.

Galéria fotiek (5) Collagen+ 11 od Anny Brandejs

Zdroj: Ján Zemiar

V našom rozhovore nám o svojom obľúbenom kolagéne prezradila ešte omnoho viac a takisto sme sa bližšie porozprávali o tom, ako sa stravuje, ako často cvičí, ako vyzerá jej rutina ohľadom kozmetiky, no a zároveň sme sa čo-to dozvedeli aj o jej fit pobytoch a tom, ako sa do formy môžu dostať aj dámy v rokoch. To všetko a ešte viac sa dozviete v našom videu vyššie!

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Medaprex s.r.o.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar