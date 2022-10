Slovenská herečka OTVORENE o Oteckoch: Moja postava mi VADILA!

Hoci úspešný rodinný seriál Oteckovia skončil, ich predstavitelia sú tu stále. Jednou z nich je aj mladá talentovaná hudobníčka Andrea Bučko, ktorá pred pár dňami v divadelnej kaviarni na Novej Scéne v Bratislave odohrala koncert a zároveň pri tejto príležitosti pokrstila svoj album s príznačným názvom Púšťam.

Hoci všestranne nadaná Andrea je viac speváčkou ako herečkou, herectvo v žiadnom prípade nehodila za hlavu a porozprávala nám aj o svojom pôsobení v markizáckom seriáli Oteckovia.

„To bola moja prvá herecká skúsenosť na kamere. A tam hral môj najlepší kamarát Danko Žulčák, ktorý dnes so mnou večer aj vystúpi, že ako sme tam hrali hudobnícku rodinu, tak aj dnes spoločne vystúpime na pódiu. Myslím, si že to bola jedna krásna skúsenosť v tom, že som sa naučila ísť cez svoju komfortnú zónu. A naozaj ma to naučilo aj takej väčšej odvahe a spontánnosti,” zaspomínala si Andrea na svoje začiatky v rozhovore pre Topky.sk.

Ako sama podotkla, v seriáli si zahrala hereckým kolegom Danielom, avšak ona samotná mala s jej postavou problém. „Mne moja postava v mnohých veciach strašne vadila. Ja som s týmto mala najväčší problém, že takto by som ja nezareagovala, takáto by som ja nebola, že ma to niekedy na nej štvalo, a preto som sa snažila hľadať si k nej iný vzťah a proste v niečom ju urobiť sympatickejšou, ako to na prvý pohľad vyzeralo,” popísala umelkyňa svoje pocity z jej roly. Napriek tomu sa s tým Andrea popasovala a ako sama tvrdí, bol to pre ňu obohacujúci zážitok.

Krstu jej nového albumu sa zúčastnili aj známe tváre z už spomínaného seriálu, ako napr. Natália Puklušová, Ema Horváthová, či jej herecký kolega Daniel Žulčák, s ktorým si aj v daný večer spolu zahrali, zaspievali a na záver aj červeným vínom symbolicky uviedli do hudobného sveta jej CD.

To, kde Andrea nachádza inšpiráciu, ale aj čo následne chystá s veľmi dobrou kamarátkou Dominikou Kavaschovou a mnoho ďalšieho z jej súkromného života sa dozviete v rozhovore vyššie.