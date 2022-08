Schudnutá Koščová mnohých šokovala: Toto zje každý večer!

BRATISLAVA - Speváčka Katarína Koščová sa pred nejakým časom pustila do chudnutia. Aktuálne dostáva mnoho otázok na to, ako sa jej podarilo znížiť svoju váhu.

Zmena je totiž naozaj viditeľná. Katarína je štíhlejšia a vyzerá výborne. Už ju dokonca stihli zneužiť aj podvodníci na svoje "zaručene fungujúce" nápoje na chudnutie.

Koščovej recept je však úplne jednoduchý: „Čo funguje, je jednoduchá rovnica, príjem nemôže byť vyšší ako výdaj.”

Aktuálne ju na sociálnych sieťach mnoho ľudí prosí o rady. A speváčka má pre nich jedinú odpoveď. „Obráťte sa na odborníkov, vyštudovaných a múdrych nutričných terapeutov, prosím,” uviedla na Instagrame.

Práve vyvážená strava je kľúčom a nie jednostranné diéty, ktoré vylučujú z jedálnička rôzne potraviny. Jednak je pre človeka náročné dodržiavať prísne diéty a jednak si môže uškodiť, keď mu potom chýbajú živiny z potravín, ktoré vôbec nekonzumuje. „Áno, môžete jesť pečivo, áno, aj ryžu a dokonca zemiaky! Kamoška sa furt čuduje, ako môžem chudnúť, keď jem každý večer dva krajce chleba. No lebo je to o celkovej skladbe jedálnička a sacharidov sa naozaj netreba báť,” prezradila Katka. A sama je najlepším dôkazom, že takto to naozaj funguje.