Verejné PRIZNANIE speváčky Koščovej: V detstve prežila TRAUMU… Pretrváva dodnes!

DRIENICA - Slovenská speváčka Katarína Koščová (40) už dávnejšie priznala, že trpela úzkostnými stavmi, ale najnovšie vyšla von s takou vecou, čo by veru nikto nečakal. Ako dieťa mala totiž traumu úplne banálnej veci... A zdá sa, že sa to neskončilo.

Počas svojho života si slovenská speváčka Katarína Koščová prešla kadečím. Okrem tých príjemných vecí speváčka priznala taktiež negatívne momenty a medzi nimi boli aj psychické problémy.

Teraz však na svojej sociálnej sieti pootvorila ďalšiu komnatu. S pravdou vyšla von, keď cez včerajší príspevok ukázala, ako si užíva posledné dni v tomto roku so svojou rodinou v zasneženej Drienici. Speváčka pritom prezradila, z čoho mala v detstve traumu.

„Ja nelyžujem. Na gymku nás na lyžiarskom hodnotili od posledného miesta. Z lyžovania som získala posledné a z bežkovania predposledné. Toľko k traumám, ale zato si myslím, že v sánkovaní by som bola prvá,“ zaspomínala si hudobníčka na dávne časy, keď ešte sedela v školských laviciach. A verejne sa priznala k nepríjemnému pocitu, ktorý mala z tohto zimného športu, keďže jej nikdy nešiel a vždy skončila porazená. Zdá sa však, že tento stav jej pretrváva dodnes, a tak radšej na svahu používa sánky. Evidentne lyžovaniu nikdy neprišla na chuť.

Kto by to bol na ňu povedal, že takáto banalita sa jej natoľko dotkne, že to v nej vyvolá nepríjemný pocit. Snáď si však sánkovanie so svojimi blízkymi naplno užila a z tých dávnych nepríjemných stavov sú už len spomienky.