Súťažiaca z Farmy vyrastala v TOTÁLNEJ BIEDE: Žiaden záchod ani kuchyňa... Nemali ani TEPLÚ VODU!

Televízni diváci sa opäť môžu tešiť na reality šou na Markíze, kde súťažiaci bojujú o prežitie a učia sa, ako hospodáriť a žiť na farme v drsných podmienkach. Často farmári musia vyjsť zo svojej komfortnej zóny a siahnuť si takpovediac až na dno svojich síl.

Martina Korkobcová bude takisto jedna z nich a bude sa snažiť bojovať o to, aby prežila na Farme. S nepriaznivými podmienkami však už má skúsenosti, keďže vyrastala a žila v totálnej biede. Na nevľúdne prostredie je zvyknutá ešte z čias, keď bola malé dievčatko. „Možno nepôsobím na prvý pohľad inteligentne, no opak je pravdou! A som aj bojovníčka,“ povedala o sebe budúca farmárka pre web markiza.sk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

V detstve doslova zápasila o prežitie. So svojím bratom a rodičmi existovala v maličkej izbe. „Nemali sme teplú vodu ani záchod. Bolo to ťažké, no dnes sa viem tešiť aj z maličkostí,“ zaspomínala si na neľahké časy. Napriek nepriazni osudu ju rodičia vždy zahŕňali láskou, takisto ako aj ona dnes svoje deti, keďže je dvojnásobnou matkou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

Mamička je pripravená a odhodlaná bojovať a možno aj drsná škola života, ktorou si prešla, môže byť nakoniec pre ňu výhodou. Uvidíme, ako sa jej bude v markizáckej šou napokon dariť.