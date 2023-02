Šokujúce PRIZNANIE slovenského herca: V detstve nábeh na DIAGNÓZU… Teraz z toho ťaží!

Pred pár dňami sa konala premiéra nového jojkárskeho krimi seriálu Einstein, kde sa v hlavnej úlohe mladého, nadpriemerne inteligentného a zároveň sexi génia divákom predstaví herec Juraj Loj.

Galéria fotiek (16) Juraj Loj, Richard Stanke, Ivana kubáčková a Dominika Richterová počas natáčania nového jojkárskeho seriálu Einstein

Zdroj: TV Joj

V tejto súvislosti nás zaujímalo, či sa kedysi ako žiak aj dobre učil a aký bol v detstve. „Akože či som bol natoľko inteligentný?“ spýtal sa pobavene herec a pokračoval: „Určite nie, lebo to by som bol inteligentný aj teraz,“ zavtipkoval Juraj pre Topky.sk.

Nakoniec však vysvitlo, že jeho detstvo nebolo zrejme príliš jednoduché. „Mám svoje obmedzenia, ale v detstve som bol skôr veľmi hyperaktívny a vtedy to pokladali za nevychovanosť,“ poznamenal herec. „Mám pocit, že som mal nábeh na ADHD,“ šokoval nás vzápätí.

No zdá sa, že to, za čo ho v minulosti hrešili, sa mu dnes zúročilo, keďže všetky príznaky neurologickej vývinovej poruchy, ktorá spôsobuje nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť, vložil do svojej roly. „V tejto postave som vychádzal zo seba v rámci tej energie, nie reči, ale celkovým nastavením, takže to sa tam pretavilo niečo z detstva,“ dodal umelec, ktorý teraz z niekdajších prejavov doslova vyťažil maximum.

Galéria fotiek (16) Juraj Loj, Richard Stanke, Ivana kubáčková a Dominika Richterová počas natáčania nového jojkárskeho seriálu Einstein

Zdroj: TV Joj

Na vlastné oči sme sa presvedčili, že jeho postava musí byť v neustálom nasadení a vypätí síl. Ako sa to Jurajovi podarilo zvládnuť, si môžete pozrieť už 26. februára na TV Joj a v našom rozhovore vyššie sa zas dozviete, s čím mal predsa len pri natáčaní problém aj to, či si nechal zmerať svoje IQ.