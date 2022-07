Priateľka známej Slovenky OTVORENE o svojom živote... Bola SEXUÁLNE ZNEUŽÍIVANÁ od 5 rokov!

Prekvapením večera bolo samotné krstenie spolu s výberom krstnej mamy. Krstnou mamou sa nestala nijaká známa tvár z končín šoubiznisu, ale naopak... Stala sa ňou Veronicina fanúšička Monika, ktorá bola vybratá úplne náhodne spomedzi hostí.

Priateľka Ivany sa rozhodla prerozprávať svoj neľahký život, kedy si prešla extrémnou chudobou, sexuálnym zneužívaním od 5 rokov, závislosťou na všetkých drogách, až nakoniec stretla svoju spriaznenú dušu Ivanu. „Narazili sme na seba vo výťahu a prvýkrát, keď som ju uvidela, povedala som si, že bože aká je krásna,“ zhodnotila Ivana s jemným natešením. Stretnutie s fanúšikmi pre svoju priateľku zorganizovala tatérka a pri tejto príležitosti sme sa jej opýtali aj pár otázok.

Veronica sa už pri ich prvotnom stretnutí okrajovo priznala, čo všetko zažila. „O tej jej minulosti, som vedela hneď od začiatku.“ Detailnejšie veci, ktoré opisuje vo svojej knihe sú len pre silné žalúdky. Knihu si dokonca odmieta prečítať aj samotná Ivana. „Nerobilo by mi to moc dobre, mám obsesívne myslenie a je to fakt ako keby ma niekto s nožom bodal do srdca,“ zverila sa nám.

Momentálne sa rozhodli ostať na Slovensku a spoločne chcú šíriť pozitívnu energiu ďalej. Celý video rozhovor, si môžete pozrieť nižšie.