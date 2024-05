Mamička zažila po návrate domov šok: Pod posteľou číhal muž! To, čo nasledovalo, je hotový horor

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná žena v úvode videa prezradila, že dom kúpila ako 26-ročná a bývala v ňom so svojimi dvoma deťmi. Mama, ktorá pracovala 80 až 90 hodín týždenne, povedala, že niekedy strávila niekoľko nocí u rodičov, ktorí jej pomáhali so starostlivosťou o deti. Z tohto dôvodu v dome bežne nikto nebol aj 11 či 12 hodín denne, niekedy aj dlhšie. Po tom, čo strávila noc u svojich rodičov, sa však okolo deviatej ráno vrátila do svojho bydliska. Vysvetlila, že sa rozhodla zdriemnuť, vyzliekla sa a skočila do postele. Vtedy započula nezvyčajné zvuky.

„Počula som hluk a povedala som si, že to musí myš,“ uviedla. „Naklonila som sa cez okraj postele. Zbadala som modré džínsy a čierne ponožky, ktoré trčali spod postele,“ prezradila ďalej. Zdesene vykríkla a vybehla z domu, naskočila do auta a okamžite zavolala políciu. Zatiaľ čo telefonovala, zazrela muža, ktorý vychádzal z predných dverí jej domu. „Videla som chlapíka, ktorého som si najala, aby mi kosil trávnik, vychádzať z vchodových dverí,“ prezradila a dodala, že muž si jednoducho obul topánky a začal kráčať po ulici.

Po príchode polície si žena všimla niekoľko detailov vrátane použitého riadu a chýbajúcich predmetov. To jej naznačilo, že mu žil v dome už nejaký čas. „Priznal sa, že žije v mojom dome štyri mesiace. Vlámal sa dnu, keď som bola preč, a používal moju sprchu, hral sa na PlayStation môjho dieťaťa, jedol moje jedlo,“ priblížila. Ďalej uviedla, že polícia pri prehľadávaní jeho kosačky našla páry spodnej bielizne patriace jej a niekoľkým ďalším ženám. V pokračovaní príbehu žena odhalila, že muž bol priateľom jej brata zo strednej školy. Roky po incidente ho nevidela, až kým ho jedného dňa nezbadala v bare. Spolu s rodinou okamžite opustili dom.

(Zdroj: Getty Images)

Jej príbeh ľudí nepochybne zaujal a mnoho z nich sa o svoje dojmy podelilo v komentároch. „To je dôvod, prečo mám vo vnútri bezpečnostné kamery, ktoré mieria na vstupné body môjho domu a hlavné obytné priestory,“ uviedol jeden z divákov. „Je mi to ľúto, ale nie, nebol to bezdomovec. Mal vašu spodnú bielizeň a bielizeň iných ľudí,“ napísal ďalší. „Je to trochu podozrivé, najmä z dôvodu, že nie je bezdomovec,“ dodal tretí.