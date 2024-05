Zvláštna KRÁDEŽ u Britney: Zlodej vraj zobral VŠETKY ŠPERKY… Polícia o NIČOM nevie!

(Zdroj: SITA)

Britney Spears o údajnej krádeži informovala na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Video zachytáva jej takmer prázdnu šperkovnicu, v ktorej okrem pár kúskov, nezostalo absolútne nič. Ako speváčka na video tvrdí, stala sa obeťou zlodejov. „Naozaj, všetky moje šperky boli ukradnuté,“ tvrdí vo videu a otvára jeden šuflíček šperkovnice za druhým.

„Vidíte? Nič tu nie je. No, je tu Panna Mária... Bojím sa. Všetko je preč. Všetky moje šperky sú preč,“ hovorí vo videu blondínka. Aktuálne sa vraj bojí kupovať si nové drahé kúsky, pretože by jej mohli zmiznúť tiež. „Aby ste naozaj videli, všetko moje šperky boli ukradnuté. Ťažko sa teraz kupujú nové, lebo sa bojím, že zmiznú. Tak kupujem lacné a falošné, ale je to ťažké, lebo niektoré moje kúsky boli vyrobené špeciálne pre mňa,“ píše v popis Britney.

Prišla vraj aj o tenkú retiazku s krížikom, ktorú nosila od svojich 4 rokov. No nad údajnou krádežou v sídle slávnej speváčky visí veľa otáznikov. Keď totiž portál Page Six oslovil šerifa okresu Ventura, ten o incidente u hviezdy nič nevedel. „Nezaznamenali sme žiadne telefonáty týkajúce sa krádeže z bydliska Britney Spears,“ vyjadril sa. Je teda otázne, či sa hviezda rozhodla vec nenahlásiť alebo si všetko len vymyslela...