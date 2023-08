PEKLO promi Slovenky: Ľudia jej STRPČOVALI život… Do tváre mi vyliali víno, kričali po mne!

Promi Slovenke ľudia strpčovali život (Zdroj: pixabay.com)

Ivana Beláková pred pár dňami prijala pozvanie do relácie rádia Viva s názvom K-FUN. V živom vysielaní neporozrávala len pikošky zo sexuálneho života, ale prezradila aj to, čo si prežila v uliciach na Slovensku. Nebolo to veruže nič príjemné!

Promi tatérka sa netají svojou orientáciou. Už od útleho veku vedela, že je na dievčatá. Vo svojom živote ani nikdy nič s chlapom, okrem bozkávačky, nemala. Avšak, aj ona si prešla šikanou. Ku každému by sme sa mali správať s rešpektom. To však niektorí jedinci nevedia a dovoľujú si aj také veci, nad ktorými sa vám zastaví rozum.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja keď som bola na Slovensku, a to si nemyslím, že som vyzerala lesbicky alebo že by som niečo robila na verejnosti, len tak od pohľadu, proste keď niekto videl, že som s tou mojou priateľkou, a to sme ešte nemali spolu nič, to sme boli len kamarátky, že sme išli von. Ja som mala také prípady, keď mi v bare vyliali víno do tváre alebo ľudia po mne kričali na ulici, ale to som mala toto už na základnej škole," podelila sa s nepríjemnosťami, ktoré sa jej stali v minulosti.

Ivana pôsobí ako vyrovnaná žena, ktorú ani takéto zážitky nerozhádžu. A zatiaľ čo sa k nej niektorí Slováci správali neúctivo, v Austrálii, kde dlhé roky žila, to bolo o niečom inom. „Ja keď som došla zo Slovenska, tak ja som si pripadala ako trojročné dieťa naivné. Ja som tam sedela na schodoch a pozerala som sa na ľudí, ako sa chlapi držia za ruky, ako sa bozkávajú, bolo tam veľa transvestitov," prezradila svoje pocity z krajiny.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Ja mám rada, keď sú ľudia slobodní a voľní," dodala. „Tam platí pravidlo, ži a nechaj žiť," uzavrel trefne moderátor spomínanej relácie. Celý diel K-FUN nájdete nižšie!