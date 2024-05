Eurofondy pôjdu aj do okresu Komárno, potvrdil Raši: Posilnia aj cezhraničnú spoluprácu

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Raši spolu so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom v rámci 15. rezortného dňa rokovali s primátormi a so starostami z okresu Komárno. Predstavili im eurofondové výzvy, z ktorých môže región čerpať. Prediskutovali aj problémy a očakávania predstaviteľov samosprávy."Starostov a primátorov sme informovali o zmenách vo verejnom obstarávaní. Novela zákona pôjde teraz do druhého čítania a má byť základným nástrojom, aby naše mestá a obce mohli peniaze použiť na to, na čo ich obyvatelia žijúci v regióne potrebujú," povedal minister.

Delegácia z ministerstva investícií preverila aj stav niekoľkých eurofondových projektov v regióne. Iba v okrese Komárno bolo z rôznych operačných programov podporených viac ako 350 projektov za takmer 200 mil. eur. Z tejto sumy sa vyčerpalo 197,22 milióna eur.Okrem iného sa podarilo zmodernizovať budovu Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola zase podporená novostavba urgentného príjmu v nemocnici Komárno.Ďalšie milióny prídu do komárňanského okresu aj z nových eurofondov. Doposiaľ bolo zverejnených 126 výziev na predkladanie projektov v objeme zhruba 4,56 mld. eur.

"Starostov a primátorov sme dnes informovali aj o novom programovom období. Mesto Komárno a obce v tomto okrese sú v rámci IÚI mechanizmu oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá predstavuje viac ako 142,5 mil. eur, a celková alokácia pre Kooperačnú radu UMR Nové Zámky - Komárno predstavuje takmer 34 miliónov eur," oznámil Raši. Medzi schválenými projektovými zámermi sú napríklad rekonštrukcie a modernizácie základných škôl, rekonštrukcia budovy mestskej polície či revitalizácie medziblokových priestorov.

"Veľkou časťou k rozvoju prihraničného regiónu prispieva aj program cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, kde je na priority tohto územia v nových eurofondoch pripravených viac ako 160 miliónov eur," dodal Raši s tým, že sa pripravuje nová zmluva o spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom na ďalšie roky, ktorú by mali podpísať premiéri oboch krajín."Výzvy sa pripravujú za účasti komunálnych lídrov, ktorí majú reálne skúsenosti, a územie vopred vie, kedy aká výzva ide. Vďaka tomu eurofondy pomáhajú ľuďom cielene a adresne, lebo iba vtedy majú zmysel," dodal Kaliňák.