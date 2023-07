Známa Slovenka o bizarných „kerkách“: Aby si zarobila, tetovala na PENISY aj ANÁLNE OTVORY!

Ivana Beláková je úspešná slovenská tatérka žijúca v Amerike. Tetovala už mnoho známych celebrít. Pod jej šikovné ruky sa jej dostali napríklad Chris Brown, Rita Ora či raper Lil Wayne. Avšak, ani ona to v začiatkoch nemala jednoduché. Ako sama priznala, všetko sa učila na princípe pokus – omyl.

Keď nemala peniaze, zašla až do takého extrému, do akého by si niektorí ani netrúfli. Istý fanúšik sa jej opýtal, či už vo svojom živote niekedy tetovala semenníky. Ivana ešte nemala tú česť, ale rozrozprávala sa o iných bizarných miestach, na ktoré kreslila „obrázky“. „Tetovala som okolo análneho otvoru. Tetovala som penis, veľakrát,” prezradila v podcaste youtubera Duklocka s názvom Recast.

Galéria fotiek () Zdroj: Youtube

„To bola haluz, keď som bola v Sydney. Bola som študentka, chodila som do školy a nemala som proste veľa peňazí. A on mi hovoril, ten čo so mnou robil v štúdiu, že keď budeš robiť pohlavné orgány, raz toľko si vypýtaj! A ja, že: postav ich všetkých do radu. Tak som len penisy tetovala,“ pokračovala. Za deň ich stihla potetovať až štyri. Najčastejšie k nej chodili americkí vojaci, ktorí si dávali zvečniť čínske znaky, ruže či ornamenty.

Prehovorila aj o detailoch tetovania análneho otvoru. „Mala som týpka, na štyroch bol. 3 alebo 4 hodiny som ho takto tetovala, že na štyroch bol vyslovene, aby to mal roztiahnuté pekne a z análneho otvoru som mu plamene tetovala. A toto bol taký týpek, keď sa niekto pýtal, či sa môžu dať tetovať aj semenníky, tak áno, on bol ten, čo mal potetované všetko vrátane žaluďa,“ dodala s úsmevom.