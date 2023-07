TRAPAS známej Slovenky: Problémy na letisku... Kufor plný SEXUÁLNYCH hračiek!

Ivana Beláková (Zdroj: Ján Zemiar)

Občas sexuálne chúťky nepoznajú hraníc a cez hranice prechádzajú aj doslovne! To najnovšie potvrdila aj známa Slovenka a tatérka Ivana Beláková. Tá sa totižto pred pár dňami ocitla v rádiu Viva v relácii Kfun, a tak si ju zobrala do parády moderátorská dvojica Mário Gotti a Alexander Štrba pod prezývkami Doc. Hormón a Inžinier Vagimír.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Ako to už býva zvykom, okrem serióznych tém prišlo aj na tie pikantné, no a jednou z nich bola aj narážka na spomínanú umelkyňu a jej záľubu v sexuálnych hračkách. A tu Ivana popísala jej povinnú výbavu týchto pomôcok a ako bonus pridala aj poriadny trapas, ktorý sa jej stal počas letiskovej kontroly.

Keď sa jej dvojica spýtala na to, či je majiteľkou rôznych sexuálnych pomôcok, jej odpoveď bola jednoznačná „No určite, ale s erotickými hračkami mám vždy problém, keď idem cez letiská,“ začala zostra a vzápätí prehovorila o tom, že takýto nepríjemný incident sa jej stal práve v Austrálii, keď bola na letisku.

„Putá sú v Austrálii zakázané a ja som o tom nevedela, tam sú zakázané a ja som to mala v príručnej batožine,“ prezradila Ivanaa následne na to sa jej moderátori spýtali, či ich má vždy so sebou a čo všetko vlastne býva obsahom jej batožiny. „Nie vždy, podľa toho, či si beriem veľkú batožinu, alebo len príručnú,“ podotkla v rádiu Viva Ivana. No pri putách to rozhodne neskončilo. Čo patrí k Ivaninej základnej výbave zo sexuálnych hračiek, sa už dozviete, ak si vypočujete najnovší diel relácie Kfun!

(Zdroj: Ján Zemiar)