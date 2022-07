UHORKOVÁ SEZÓNA: Takto ste božskú Vondráčkovú ešte nevideli!

Jej hity poznajú staršie, ale aj mladšie generácie a spievajú si ich takmer všetci. Reč je o božskej Helene Vondráčkovej. Tá sa okrem spevu a tancovania na pódiu bravúrne zvŕta aj v kuchyni. No kto by to bol na ňu povedal.

Speváčka zverejnila fotografiu, ktorá ju zachytáva ako šikovnú domácu gazdinku, čo zavára počas uhorkovej sezóny... čo iné ako chrumkavé uhorky. „Ani toto leto u nás nemôže chýbať tradičné zaváranie uhoriek. Zvládli sme v tomto teple s kamarátkou 74 pohárov,“ pochvália sa svojim fanúšikom Vondráčková.

Spolu tak spravili takmer toľko kusov tejto výbornej zaváranej pochúťky, koľko má spevácka diva rokov. Úctyhodných 74 pohárov... Keby sa do práce pustili až po zotmení, bola by to veru naozaj "dlouhá noc", ako spieva umelkyňa vo svojej dobre známej piesni.

Helenka však nemá len tak hocijaké uhorky. Vymyslela si totiž niečo špeciálne. Jej zaváraniny majú dokonca vlastnú etiketu s názvom “Helenčiny okurky“ a nechýba na nej ani podobizeň speváčky. Tomu sa hovorí originálny nápad. Možno ich hudobníčka rozdáva aj ako reklamné predmety. A ak nie, veru by nad tým mohla pouvažovať. Každopádne, určite ako darček pre svojich blízkych je to vskutku milá pozornosť. Ktovie, možno raz rozbehne svoj biznis a do Helenkiných uhoriek sa budete môcť zahryznúť aj vy.