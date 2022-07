Peter Nagy šokoval: ROZCHOD po DEVIATICH rokoch… Hľadám lásku!

Charizmatický spevák Peter Nagy aktuálne prežíva veľmi smutné obdobie, keďže pred pár dňami sa rozišiel so svojou mladšou tmavovlasou priateľkou.

O hudobníkovi je známe, že si svoje súkromie veľmi prísne stráži a nezdôveruje sa príliš so svojimi vzťahmi. Bolo to tak aj doteraz. Svoju bývalú priateľku Peter tajil a nehovoril často o ich vzťahu. A teraz je záhadná slečna s českými koreňmi podľa všetkého už minulosťou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

Hudobník na svojom instagramovom profile zverejnil fotku, kde fajčí cigaru a zahalený dymom pozerá do diaľky – rozmýšľajúc zjavne nad sebou a tým, čo sa udialo. Na tom by nebolo ešte nič zvláštne, no spevák zanechal pre všetkých jasný odkaz. „Toto leto je niekedy až bolestivo krásne. A ja vysielam dymové signály. Hľadá sa obyčajná úprimná láska,“ napísal Peter do svojho príspevku. Hudobníkovo srdce teda evidentne opäť zíva prázdnotou a romantická spevákova duša pátra po tej pravej.

Život a vzťahy v ňom sú veru nevyspytateľné. Ešte minulé leto spevák veril, že to bude jeho spriaznená polovička a hovoril o nej len v dobrom. Tajne dúfal, že práve ona bude s ním navždy. Nuž, faktom však je, že spevák je už v týchto dňoch vlkom samotárom a hľadá novú krásku...