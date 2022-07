Slovenský spevák hlási, že je HOMOSEXUÁL: Oznámil im to cez SMS... Reakcia jeho RODIČOV vás dostane!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami Topky.sk priniesli exkluzívne vyznanie mladého slovenského speváka, ktorý viac neuniesol tlak verejnosti, no ani svojho vnútra, a tak sa otvorene rozhodol prihlásiť k homosexuálnej orientácii. Už vtedy opísal to, čo prežíval a aktuálne nám porozprával o tom, ako to nesie jeho rodina...

David hovorí, že to, že k svojej orientácii sa nehlásil verejne, mu spôsobovalo veľký vnútorný, no aj verejný tlak. „Rozhodol som sa o tom začať hovoriť preto, lebo na mňa už nejaký čas tlačili aj ľudia na sociálnych sieťach. Písali mi: Priznaj to,” povedal pre Topky.sk spevák. No zároveň upozorňuje, že čo sa týka orientácie, nie je sa k čomu "priznávať", pretože nejde o žiadny trestný čin ani zločin.

„Je to len to, že taký skrátka som. No nemal som potrebu to zbytočne rozoberať a už vôbec nie verejne riešiť, pretože niektorí ľudia sú skrátka... Zlí. Na Slovensku sa mnohí ešte stále stavajú k homosexuálnej orientácii veľmi konzervatívne, sme inde ako v zahraničí. A, čo si budeme hovoriť, osočujú nás, urážajú, častujú nás takými komentármi, že... Nie je to veľmi príjemné. Nehovoriac o tom, že takéto reakcie ťažko znášajú najmä naši najbližší,” vysvetlil nám ešte pre pár dňami mladý spevák.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram David Key

No a o reakcii jeho rodiny a o tom, ako sa dozvedeli, že je Dávid gay, nám teraz prezradil o čosi viac. „Prvého priateľa som mal asi v čase, keď som mal cca 19 rokov. Hovoril mi, že jeho rodičia to už dávno vedia, a to bol odo mňa mladší. Pamätám si, ako som im poslal SMS: Som na chalanov, mám chlapca. Hneď nato som si vypol mobil a celý deň som bol s ním u neho doma. Hanbil som sa, bál,” opísal pre Topky.sk David chvíle plné nervozity a strachu z odsúdenia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook D.K.

Avšak, stalo sa to, čo vôbec nečakal. „Keď som zapol telefón, našiel som SMS od rodičov: Ľúbime ťa, ozvi sa. Bol to nádherný pocit,” prezradil nám talentovaný muzikant.

A čo jeho rodičia hovoria na to, že sa po rokoch o tejto citlivej téme rozhodol prehovoriť aj takto verejne a viac už nič netají? „Ocino ma okamžite podporil a povedal, že ma zároveň obdivuje a je na mňa hrdý. Niečo podobné povedala v telefóne aj mamina, keďže je momentálne v Rakúsku. Tešia sa z toho, že som "slobodný" a že môžem byť inšpiráciou aj pre iných,” dodal pre Topky.sk Dávid.