Hviezdny párik strhával pozornosť: On ukázal TEHLIČKY a ona… Čo to VEĽKÉ BRUCHO?!

LOS ANGELES- Hviezdny párik Becki Newton (44) a jej manžel, kanadský herec Chris Diamantopoulos (47) dokážu byť stredobodom pozornosti aj počas úplne normálnej prechádzky s domácim miláčikom. Paparazzi ich v týchto dňoch nafotili v uliciach Los Angeles - no a zatiaľ čo on ohuroval bez trička a chválil sa vysekanými tehličkami, ona šokovala veľkým bruchom!

Dvojicu paparazzi zachytili v losangeleskej štvrti Los Feliz, kde sa práve prechádzali so svojím štvornohým miláčikom. Herec Chris Diamantopoulos sa v horúcom letnom počasí snažil schladiť tým, že si vyzliekol vrchnú časť oblečenia. Pozornosť tak pútal svojim vyšportovaným telom.

Jeho polovička však tiež strhávala pohľady. Pod tmavým tričkom sa jej totiž črtalo viditeľne veľké bruško. A v tomto prípade nezohral úlohu mlsný jazýček- 44-ročná herečka je štvrtýkrát tehotná. Dvojici sa radostnú novinku darilo pred svetom tajiť pomerne dlhý čas. Až po uniknutí týchto záberov herečkin hovorca potvrdil, že sa ch rodinka rozrastie o ďalšieho člena.

Dvojica spolu vychováva už tri deti- jedenásťročného syna, osemročnú a dvojročnú dcéru. Kedy by sa mal štvrtý potomok vypýtať na svet, nateraz známe nie je. No podľa odhadov by to mohlo byť koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Gratulujeme!