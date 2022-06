Plačková pribrala 20 kíl, ale... „DÔKAZY“, že v skutočnosti tehotná NIE JE!

BRATISLAVA - Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková sa teší na svoje prvé bábätko. Len pred pár dňami odhalila, že to bude chlapec. Lenže... Je vlastne vôbec tehotná?!

Začalo to dojímavým oznámením tehotenstva. A odvtedy sa Zuzana Plačková delí o mnohé informácie súvisiace s jej požehnaným stavom. Naposledy odhalila pohlavie svojho bábätka a prezradila aj meno, ktoré mu s manželom Reném dajú.

Napriek tomu niektorí ľudia odmietajú uveriť, že je skutočne tehotná. Zuzana Plačková je dôkazom, že konšpirácie sa netýkajú len celosvetových udalostí a tajných sprisahaní. Predmetom uletených teórií sa pokojne môže stať aj "obyčajná slovenská influencerka".

K brunetke sa totiž dostala konverzácia, v ktorej istá osoba zhromaždila "dôkazy", že Zuzanino tehotenstvo je proste podvod. „Presne ako Rihanna stále chodí s odhaleným bruchom, aby akože okato každého presvedčila, že reálne tehotná je,” píše v správe. A tento pisateľ či pisateľka dodáva, že toto proste žiadna žena v tehotenstve nerobí, lebo si pripadá ako slonica.

Ďalším náznakom, že Plačková vo svojom tele žiadny plod v skutočnosti nenosí, má byť "fakt", že odhalené brucho je pre dieťa proste škodlivé. „Toto pre dieťa nie je zdravé. Tehotným sa odporúča, aj keď sa ideš kúpať, oviazať brucho šatkou,” tvrdí zasvätene. Bývalej účastníčke Hotela Paradise vraj tehotenstvo uverí až vo chvíli, keď natočí pohyby bábätka.

No lenže to ešte nie je všetko! Aj samotná Zuzana totiž dostala správu s dôkazovým materiálom, že tehotenstvo len simuluje. Tentoraz to majú dosvedčiť jej vlastné fotografie, na ktorých je jej brucho údajne raz menšie, raz väčšie a nie vždy na ňom vraj vidno Plačkovej tetovania. „Zuza, tak si tehotná alebo máš len silikónové brucho ako Rihanna?” pýtal sa zas tento človek.

Nuž, takýchto ľudí už presvedčí snáď len priamy prenos z pôrodu...