Nejasnosti okolo SAMOVRAŽDY: Syn českého herca stále nie je pochovaný... Rodina POLÍCII NEVERÍ!

PRAHA - Začiatkom mája zomrel syn herca Ivana Vyskočila. Údajne sa zabil sám strelou do srdca. No rodina ho stále nedala pochovať a bojuje za to, aby sa vykonala riadna súdna pitva. Záverom polície o samovražde totiž neverí...

Jakub Vyskočil vraj spáchal samovraždu kvôli dlhom. Telo mŕtveho podnikateľa bolo nájdené vrtuľníkom, ktorý po ňom pátral, keďže o jeho úmysle vziať si život sa vedelo. „Vedeli, že chce spáchať samovraždu, a tak sa rozbehla veľká pátracia akcia. Vďaka mobilnému operátorovi dostali približné súradnice. Po nejakej dobe ho našli niekde v lese. Mala to byť rana priamo do srdca,” uviedol zdroj z okolia nešťastnej rodiny.

Rodina však s postupom času prestala verzii o samovražde veriť. Nepáčia sa im totiž niektoré detaily prípadu, o ktorých herec prehovoril pre Blesk. „Tých, povedzme, zvláštností, je veľa. Napríklad nás nikto nevyzval k identifikácii, bolo povedané, že v zosnulom bol spoznaný Jakub Vyskočil. Nechápem. Kto ho spoznal?” pýta sa zdrvený otec.

Podľa neho polícia s rodinnými príslušníkmi poriadne ani nekomunikovala. „Nikto sa nás nespýtal, či mal Kubo samovražedné sklony, nikto s nami nekomunikoval v záujme vyšetrovania. Je to voči nám surové a neetické správanie,” tvrdí.

Absolútne sa mu nepozdáva ani spôsob samovraždy jeho syna. „Viete si predstaviť, že sa sama strelíte priamo do srdca? Deväťdesiat percent samovrážd zbraňou je do hlavy,” hovorí.

A tak herec bojuje za to, aby bola u jeho syna vykonaná súdna pitva. Polícia totiž po objavení tela nariadila iba bežnú zdravotnú pitvu. Preto Jakuba zatiaľ ani nepochovali a platia za uchovanie jeho tela. „Je to pre nás strašné, už by sme to chceli v sebe uzavrieť a Jakuba pochovať, a polícia nám nedáva šancu,” vyhlásil Vyskočil zúfalo.