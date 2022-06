Markizácka moderátorka sa VYDALA: FOTO Luxus ako z KRÁĽOVSKEJ RODINY, ale... Och, tie ruky!

BRATISLAVA - Vydatá pani sa z nej mala stať už počas minulého roka, no septembrový termín museli kvôli rodinným záležitostiam presunúť. A tak si áno povedali počas júna a vyzerá to tak, že za ten čas všetko naplánovali až do tých najmenších detailov a k úplnej dokonalosti. Reč je o Šarlote Frantinovej (25), ktorá v susednom Česku pôsobí ako raperka Sharlota, no u nás je známa vďaka moderovaniu šou The Voice Česko Slovensko.

Už počas minulého roka mladá umelkyňa avizovala, že pri realizovaní svadby sa nemieni nijako obmedzovať. Podľa vlastných slov rátala s tým, že sa výdavky môžu vyšplhať do výšky pol milióna českých korún. „Hovorím si, že kašlem na rozpočet a na to, čo koľko bude stáť. Beriem si človeka, s ktorým chcem byť do konca života,” vyhlásila vtedy o sobáši s hudobníkom Lucasom Blakkom.

No a vyzerá to tak, že za svojimi slovami si aj stála. Svadba po sedemročnom vzťahu sa konala v českých Ratměřiciach a to, že sa k nej už schyľuje, novopečení manželia pred verejnosťou tajili až do poslednej chvíle. Všetci okrem ich blízkych a pozvaných sa o tom dozvedeli až v momente, keď raperka na svojom Instagrame zverejnila prvé fotografie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram Sharlota

A tie jej priaznivcom doslova vyrazili dych. Ak by ste čakali, že extravagantná umelkyňa svoj charakteristický odviazaný štýl prenesie aj do svadobného looku, ste na omyle. Šarlota totiž stavila na honosnú bielu róbu, obrovskú korunu a výrazné šperky ako pre princeznú z kráľovskej rodiny, v bielom bol aj jej manžel. Do rovnakého farebného tónu zladili i romantickú kvetinovú výzdobu.

Manželia skutočne vyzerali ako šľachtická dvojica s modrou krvou. Teda - až na jediný detail. Nebijú vám do očí tie výrazné tetovania na jej rukách, ktoré boli v absolútnom kontraste s princeznovskou eleganciou?