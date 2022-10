Silné slová českého herca o synovej (†46) smrti: Žiadna samovražda... Bola to POPRAVA ako v 90. rokoch!

PRAHA - V máji tohto roka Českom a Slovenskom obletela správa o smrti syna (†46) známeho českého herca Ivana Vyskočila (76). Závery polície hovoria o tom, že Ivan spáchal samovraždu, pravdepodobne kvôli finančným problémom. Jeho otec si to však nemyslí... Vo veci má jasno - bola to vražda, ktorú prirovnal k popravám z divokých 90. rokov.

Syn známeho českého herca Ivana Vyskočila, 46-ročný Jakub zomrel začiatkom mája. Našli ho v deň manželkiných narodenín zastreleného v lese. Ako prezradil v tom čase zdroj, mala to byť rana priamo do srdca. Polícia prípad uzavrela ako samovraždu pre finančné problémy. Už v tom čase však známy Čech tvrdil, že to nie je pravda a synovu smrť označil za vraždu.

„Viete si predstaviť, že sa sama strelíte priamo do srca? Deväťdesiat percent samovrážd zbraňou je do hlavy,“ vyjadril sa vtedy Vyskočil s tým, že aj okolo celého vyšetrovania bolo vraj viacero zvláštností. „Tých, povedzme, zvláštností, je veľa. Napríklad nás nikto nevyzval k identifikácii, bolo povedané, že v zosnulom bol spoznaný Jakub Vyskočil. Nechápem. Kto ho spoznal?“ hovoril vtedy zdrvený otec.

A tento názor nezmenil ani po 5 mesiacoch. Pre český portál Expres.cz sa vyjadril, že podnikateľa niekto bez ľútosti popravil. „Stále si myslím, že to bola vražda. Je tam toľko podivných zvláštností. Syn bol podnikateľ miliónového podniku, zarábal. To bola samovražda ako v deväťdesiatych rokoch,“ vyjadril sa Vyskočil. Narátal tým na časy, kedy sa podnikatelia vraždili tak, aby to vyzeralo ako samovražda.

„Hlavnú úlohu v tom hrali peniaze. Ale zaujímavé je, že on po tých peniazoch nešiel. Mal vilu, podnikateľské baroko, býval v hájovni so svojou ženou a dieťaťom, svokrou a svokrom. Bol vlastne veľmi spokojný. Myslím, že už ho to unavovalo,“ dodal herec, ale nechcel upresniť, z čoho mal pociťovať únavu.

Jakub Vyskočil bol majiteľom firmy BusLine v hodnote pol miliardy českých korún, ktorá patrila k najväčším prepravným spoločnostiam v Česku.