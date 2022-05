DETAILY SAMOVRAŽDY syna (†46) slávneho Čecha: Och! Strela do srdca v deň manželkiných narodenín

„Nemal to robiť. Ale viem o človeku, ktorý ho dlhodobo psychicky týral,” uviedol v rozhovore pre extra.cz herec Ivan Vyskočil, ktorý sa pochopiteľne nedokáže vyrovnať s tým, že si jeho syn Jakub siahol na život.

46-ročný podnikateľ mal firmu, ktorá patrí k najväčším dopravcom v Českej republike. Bolo s ňou spájaných viacero korupčných káuz, ktoré sa týkali najmä Jiřího Vařila. Ten v spoločnosti pôsobil ako manažér. „Ten človek ho v podstate psychicky týral. A to už dlho. Pohár jednoducho pretiekol. Nemal to samozrejme robiť. Je to hrozné. Všetci sme z toho zdrvení. Všetci ho mali radi. Bol to človek, ktorý, kde mohol, tam pomáhal. Ako s Ukrajinou, tak s veteránmi a v dedine tiež,” dodal nešťastný otec.

Hoci prvotné informácie hovorili o tom, že Jakub Vyskočil spáchal samovraždu doma, dnes je už zrejmé, že to bolo inak. Podnikateľ mal tento krok naplánovaný do posledného detailu. „Vopred zariadil, aby firma mohla ďalej plynulo fungovať aj bez neho. Pred smrťou odovzdal svoje PIN kódy a heslá ku všetkému. Zásadné pre neho bolo, aby jeho žena a dcéra boli zabezpečené. Smutné je, že jeho manželka mala teraz v pondelok narodeniny. Dostala ten najhorší možný darček na svete,” uviedol pre extra.cz rodinný známy.

Telo mŕtveho podnikateľa bolo nájdené vrtuľníkom, ktorý po Jakubovi v nedeľu v noci pátral, keďže o jeho úmysle vziať si život sa vedelo. „Vedeli, že chce spáchať samovraždu, a tak sa rozbehla veľká pátracia akcia. Vďaka mobilnému operátorovi dostali približné súradnice. Po nejakej dobe ho našli niekde v lese. Mala to byť rana priamo do srdca,” dodal zdroj z okolia nešťastnej rodiny.