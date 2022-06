Slovenská moderátorka ukázala extrémne svaly: Fíha, hádali by ste jej 45 rokov?

Pri pohľade na moderátorku Didianu asi málokto uverí, že v sobotu oslávi už 45 rokov. Veď sa pozrite v našom článku, akú postavičku predviedla minulé leto.

Vtedy pohľad pútalo hlavne jej vysekané brucho, teraz fanúšikom ukázala poriadne svalnaté ruky. Dagmar si do horúcich letných dní obliekla tielko a v ňom natočila aj krátke video na sieť Instagram. „Sa hovorí, že žena v určitom veku by už nemala nosiť tielko. Čo je to určitý vek? Veď najlepšie je, keď je ten vek neurčitý,” povedala so smiechom.

A zaraz predviedla, ako vyzerá zdravý životný štýl v jej podaní. „Na neurčitý vek potrebujeme biely jogurt, jahody, mandle, proteín s kolagénom, zamiešame a pózujeme v tielku a pritom nežne ukazujeme svaly,” povedala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram DD

Sama moderátorka si uvedomuje, že má ruky svalnatejšie ako bežná žena. „Nejako mi rastú... ale to je len kolagén,” povedala s úsmevom. Samozrejme, oveľa väčší vplyv na to bude mať jej záľuba v golfe a okrem toho Didiana maká aj v posilňovni.