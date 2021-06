Moderátorka Didiana (44) v plavkách: Fú, ona je pod šatami takáto vysekaná?!

Dagmar Dianová je súčasťou Fun Rádia a najnovšie aj jojkárskeho Inkognita. Okrem toho je známa aj ako vášnivá golfistka. Ale zrejme sa venuje aj iným športovým aktivitám alebo cvičeniu... alebo žeby golf robil takéto "hezká těla"?!

Didiana sa totiž v aktuálnych horúcich teplotách pochválila fotografiou iba v plavkách. Bežne do spoločnosti nijako vyzývavo oblečená nechodí, a tak to, ako vyzerá pod oblečením, bolo celkom záhadou. A to, čo teraz ukázala, mnohým vytrelo zrak!

Zdroj: Istagram DD

„Krásna figúra, vyzeráte veľmi pekne,” napísala na Didianinu adresu jedna z jej sledovateliek. A aj muži ocenili, že tentokrát im moderátorka naservírovala aj inú fotografiu než len z golfu.