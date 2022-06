Na dovolenku sa nedostanú: PRÍSNY ZÁKAZ skupiny No name... TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Po dlhej pauze sa členom kapely No name podarilo dostať aj na Slovensko a stali sa súčasťou multižánrového festivalu, aký tu ešte nebol. Lovestream festival v Bratislave okrem zahraničných hviezd ponúkol line up aj slovenských a českých interpretov, ako sú kapely Čechomor, Kryštof, IMT smile, Helenine oči, Horkýže slíže a No name. Poslední menovaní si však tento rok leto neužijú.

Známa slovenská skupina No name koncertuje nielen na Slovensku, ale najmä u našich susedov a bratov Čechov, kde sú veľmi žiadaní. Ich program vystúpení je tak v poslednej dobe nadupaný, že si nestíhajú ani len vydýchnuť. "Veľmi sa to rozbehlo, teraz je opačný problém, my musíme odmietať ten záujem," prezradil pre Topky.sk líder kapely Igor Timko.

Dokonca si dali medzi sebou zákaz užiť si leto, kedže po dvoch rokoch pandémie musia makať a doháňať zameškané. Predsa len, korona im čo-to vzala z honorárov.

No na druhej strane priniesla aj pozitívne chvíle do ich súkromného života. "Najviac rady za celú hudobnú brandžu boli naše manželky, že mali muzikantov cez víkendy doma, takže hlavne kvôli tým deťom a rodinám to bolo fantastické obdobie," povedal Igor a vzápätí sa členovia kapely pobavili na tom, že už toho majú doma dosť a chcú opäť hrať.

Ponorková choroba z domáceho prostredia ich zjavne prepadla natoľko, že sa rozhodli toto leto si vynahradiť koncertmi a turné naplno. A ich prvá dovolenka príde, ak sa podarí, až v zime – ako poznamenal spevák kapely No name.

