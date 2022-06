Z dovolenky z markizáckeho fešáka sa stala NOČNÁ MORA: Domov sa len tak ľahko nedostane!

Milan prednedávnom vycestoval, aby si užil krásne Filipíny a zároveň vyriešil pracovné povinnosti. Predtým ako odletel, dal sa testovať a jeho PCR test bol negatívny. Zdalo sa, že je všetko v poriadku a môže si naplno vychutnávať ázijskú kultúru a kuchyňu, ktorú má tak rád, no žiaľ, zjavne cestou počas dlhého letu, sa niekde stihol nakaziť a jeho antigénový test vyšiel pozitívne. „Po prílete som sa musel otestovať a vyšiel mi antigénový test pozitívny a po piatich dňoch v karanténe mi opäť vyšiel pozitívny test, no tentokrát PCR test," dodal Milan.

A tak ho z hotelového komplexu umiestnili do zariadenia, ktoré by ste si nepriali zažiť ani v tom najhoršom sne. Ak máte klaustrofobické sklony, určite by tam len málokto chcel zostať čo i len pár minút, nie to ešte niekoľko dní. Prísne protipandemické opatrenia tak Milana uväznili, no a z celej situácie bol prekvapený. „V Európe sa koronavírus už tak neriéši ako tu, tu je to psycho," poznamenal fešák známy z reality šou.

Jeho pracovný výlet a dovolenka v exotickej destinácii sa predĺžili a je otázne, kedy sexy mladomanžela pustia späť domov za svojou polovičkou Terezou - rovnako známou z markizáckej relácie "Svadba na prvý pohľad". Na svojom instagrame sa Milan k svojej drahej vyznal, že mu veľmi chýba a bude s ňou chodiť kam len bude ona chcieť.