Hviezda festivalu Lovestream v uliciach Bratislavy: FOTO Vieme, čo robila pred vystúpením!

BRATISLAVA - Od piatka do nedele sa Slováci zabávali na prvom ročníku festivalu Lovestream. Ten bol doslova nabitý zvučnými menami svetovej hudobnej scény. Jedným z nich bol aj Calum Scott (33). Ten sa síce objavil na pódiu aj v sobotu večer, keď si zahosťoval na koncerte Lost Frequencies, no jeho čas nastal až v nedeľu. A predtým sa nám ho podarilo stretnúť v uliciach Bratislavy. Pozrite, čo robil pred vystúpením!

Na festival Lovestream budú mnohí ešte dlho spomínať. V piatok ho odštartovali hviezdy česko-slovenskej hudobnej scény, v sobotu návštevníkov odzbrojila Zara Larsson či božská Dua Lipa, no a v nedeľu víkend vyvrcholil koncertmi Red Hot Chilli Peppers či britského speváka Caluma Scotta.

Ten už v sobotu prekvapil Slovákov, keď sa nečakane objavil na vystúpení DJ-a Lost Freqencies. Hudobné duo totiž spolu nahralo pieseň Where are you now a spevák sa rozhodol, že jeho hlas nebude znieť len z playbacku, ale na Slovensko priletí skôr a fanúšikov poteší živým vystúpením.

Jeho meno v harmonograme festivalu totiž svietilo až o deň neskôr - v nedeľu večer. No a tesne predtým, ako sa presunul na futbalový štadión Tehelné pole, sa nám Caluma Scotta podarilo stretnúť v uliciach Bratislavy. Nafotili sme ho, ako si v jednej z reštaurácii na nábreží Dunaja vychutnáva večeru.

Bolo asi pol piatej podvečer. To sa ešte stihol v pokoji najesť, oddýchnuť si a o 20:15 už stál na pódiu a postaral sa Slovákom o mega šou.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Vlado Anjel