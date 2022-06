Studenkovú v divadle vytočili diváci: Musela prerušiť predstavenie!

BRATISLAVA - Zapamätať si text divadelného predstavenia je bez pochýb náročné, no naučiť sa naspamäť 2-hodinovú monodrámu... Na to si trúfne naozaj len málokto. Jednou z odvážnych je napríklad Zdena Studenková (68). A práve počas hrania takejto hry ju poriadne vytočili diváci. Musela prerušiť predstavenie!

Ako informuje týždenník Šarm, situácia sa stala len nedávno pri predstavení Shirley Valentine, kde Zdena Studenková hrá sama. Dve hodiny tak musí byť stopercentne sústredená, aby nezabudla text a zároveň aby predstavenie dôveryhodne odohrala. Stačí preto najmenšie rozrušenie a herečka môže stratiť takzvanú niť.

No a práve to sa nedávno takmer stalo. Situácia však potvrdila herečkine kvality. Uprostred predstavenia sa totiž v hľadisku ozvalo zvonenie telefónu. V tom momente Zdena prižmúrila oči, aby pohľadom vyhľadala "vinníka". „Neruším? Ja počkám,“ prerušila hru Studenková a diváci sa zasmiali. No o chvíľu sa nepríjemné vyrušenie z hľadiska zopakovalo. Herečka tak zopakovala svoju otázku a opäť na chvíľu prestala hrať.

V tom sa z obecentstva ozval istý muž a ospravedlňoval sa za pani, ktorej zazvonil telefón, že má už 70 rokov. Na to Studenková pohotovo zareagovala: „Takí sme tu viacerí,“ zahlásila známa Slovenka, ktorá spomínané jubileum oslávi už o 2 roky. Situácia však atmosféru medzi divákmi nijako neznepríjemnila. Práve naopak - Studenkovú si za túto hlášku vyslúžila veľký potlesk.

Lístky na monodrámu Zdeny Studenkovej - Shirley Valentine si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk»