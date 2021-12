Studenkovej vzťah k mladým herečkám: Toto od nich vyžaduje!

BRATISLAVA - V zákulisí šoubiznisu sa už dlho traduje, že herečka Zdena Studenková nemusí mladšiu konkurenciu a najmä pri nakrúcaní seriálov je vraj na neskôr narodené kolegyne nepríjemná. Aktuálne sa k tejto téme vyjadrila aj Monika Horváthová (28), ktorá sa so známou blondínkou stretáva najmä v divadle.

Zdena Studenková je už dlhé roky divadelnou aj seriálovou stálicou. A nie je žiadnym tajomstvom, že podstupuje rôzne zákroky, aby si dlhšie udržala mladistvý vzhľad. Okrem toho vraj proti tomu, aby ju nahradila nejaká mladšia kolegyňa, bojuje aj inými technikami - údajne im znepríjemňuje život a vie sa postarať, aby nedostávali šance.

Tieto klebety kolujú už možno aj vyše desať rokov. A ľuďom sa vryli do podvedomia. Aj aktuálne dostala mladá herečka Monika Horváthová od svojich sledovateľov otázku, ako vychádza so staršími kolegyňami v SND, konkrétne práve so Zdenou Studenkovou. „Toto je super otázka, fakt. Strašne som sa pousmiala, keď som si prečítala túto otázku,” vyhlásila na úvod.

Zdroj: Instagram

Už jej ochota odpovedať poukazovala na to, že to nebude také hrozné. A nakoniec sa ukázalo, že so Studenkovou naozaj žiadny problém nemá, aj keď Zdena vlastne naozaj mladým kolegyniam nič nedaruje. Vyžaduje od nich totiž absolútnu profesionalitu.

„Ja mám Zdenku hrozne rada, naozaj je to človek, ktorý mi ide vzorom, či už ako herečka alebo človek, čo sa pohybuje v tom divadle. Veľa vecí ma naučila a naozaj si vážim jej prístup, čo sa týka divadla, toho, ako si vyžaduje ona, aby aj mladý človek, ktorý tam prichádza, bol disciplinovaný, aby bol pripravený a aby mal pokoru voči tej profesii, ktorú vykonávame, a teda najmä voči divadlu. Vyžaduje si vychovanosť, čo mne je sympatické, a preto si ju naozaj vážim ako človeka aj ako svoju hereckú kolegyňu,” vymenovala Studenkovej požiadavky, ktoré sú v princípe úplne bežné. Veď všetci chceme, aby sa nám s kolegami pracovalo dobre...

Zdena Studenková Zdroj: Ján Zemiar