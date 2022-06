Obrovská radosť v Markíze: Známa kráska bude mamou!

Markizácka rodina sa čoskoro rozrastie o ďalšieho člena. Redaktorka Televíznych novín Andrea Mačošková sa na sociálnej sieti Instagram pochválila radostnou správou - s priateľom Miroslavom čakajú bábätko. A narodiť by sa malo už čoskoro. Na fotografii sa jej totiž pod šatami rysuje už viditeľné tehotenské bruško.

No plány mala dvojica pôvodne trochu iné. Ako prezradili pre web markiza.sk, najprv chceli svadbu a až potom dieťa. „Pôvodne sme chystali najskôr svadbu, vyberali sme priestory a plánovali hostí, no pandémia nám to prekazila. Občas však, keď prestanete plánovať, život to zariadi aj sám. So snúbencom sa na bábätko veľmi tešíme. Som šťastná a nesmierne vďačná, že máme to šťastie byť rodičmi,“ prezradila Markíze Andrea.

Gratulujeme!